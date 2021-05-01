В Самаре прекратил работу электробус

МП г.о. Самара Трамвайно-троллейбусное управление сообщает, что с 1 мая прекращает работу электробус по маршрут 108 "Губернский рынок - Южный город".
Электробус перестал ходить в связи с окончанием срока договорных отношений по эксплуатации транспортного средства.
"Белорусские партнеры не хотят продлевать договор, поэтому в ближайшие дни будет принято окончательное решение", - ответили в ТТУ на вопрос о возможном продлении договора.
Напомним, что это не первое прекращение движения электробуса по указанной причине. Но ранее удавалось договориться с партнерами о продлении договоренностей.
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается