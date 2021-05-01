В Самаре прекратил работу электробус

МП г.о. Самара Трамвайно-троллейбусное управление сообщает, что с 1 мая прекращает работу электробус по маршрут 108 "Губернский рынок - Южный город".

Электробус перестал ходить в связи с окончанием срока договорных отношений по эксплуатации транспортного средства.

"Белорусские партнеры не хотят продлевать договор, поэтому в ближайшие дни будет принято окончательное решение", - ответили в ТТУ на вопрос о возможном продлении договора.

Напомним, что это не первое прекращение движения электробуса по указанной причине. Но ранее удавалось договориться с партнерами о продлении договоренностей.