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Общество

В начале недели синоптики обещают тепло и небольшие дожди

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Майские каникулы продолжатся теплой погодой с возможностью небольших дождей с грозой.

В ночь на 3 мая в регионе будет переменная облачность, без существенных осадков. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит 3...8°C. Днем ветер сменит направление на южное и усилится до 7-12 м/с. Столбик термометра покажет 19...24°C.

Аналогичные условия ожидаются в ночь на вторник, 4 мая. Ночной воздух будет теплее 10...15°C. А днем синоптики обещают кратковременный дождь местами, есть вероятность грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 21...26°C.

Вероятность небольших осадков сохранится и в ночь на 5 мая. Скорость ветра не изменится, но поменяется направление на западное. В ночные часы столбик термометра опустится до 6...11°C, днем поднимется до 13...18°C. Существенных осадков метеорологи не прогнозируют.

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