В начале недели синоптики обещают тепло и небольшие дожди

Майские каникулы продолжатся теплой погодой с возможностью небольших дождей с грозой.
В ночь на 3 мая в регионе будет переменная облачность, без существенных осадков. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит 3...8°C. Днем ветер сменит направление на южное и усилится до 7-12 м/с. Столбик термометра покажет 19...24°C.
Аналогичные условия ожидаются в ночь на вторник, 4 мая. Ночной воздух будет теплее 10...15°C. А днем синоптики обещают кратковременный дождь местами, есть вероятность грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 21...26°C.
Вероятность небольших осадков сохранится и в ночь на 5 мая. Скорость ветра не изменится, но поменяется направление на западное. В ночные часы столбик термометра опустится до 6...11°C, днем поднимется до 13...18°C. Существенных осадков метеорологи не прогнозируют.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".