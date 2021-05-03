Жители Самарской области поддержали идею "Бессмертного полка онлайн"

Жители региона поддерживают беспрецедентную патриотическую акцию. В детском саду микрорайона Южный город создали для воспитанников и их родителей фильм из фотографий героев, в основу которого легла идея "Бессмертного полка".
"Колонн не будет, но память с нами!" - под таким девизом грандиозное шествие "Бессмертный полк онлайн" шагает по стране и за ее пределами.
Напоминаем, заявки на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" можно подать вплоть до 9 мая, но только те, кто пришлет анкеты до 7 мая, будут знать точное время прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн".
Одно из нововведений 2021 года - это возможность в одной заявке подать несколько анкет, и тогда все ветераны заявки пройдут 9 мая рядом плечом к плечу.
По всем нюансам работы проекта можно получить консультацию по номеру "горячей линии" 8 (800) 20-1945-0 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".