Жители Самарской области поддержали идею "Бессмертного полка онлайн"

Жители региона поддерживают беспрецедентную патриотическую акцию. В детском саду микрорайона Южный город создали для воспитанников и их родителей фильм из фотографий героев, в основу которого легла идея "Бессмертного полка".

"Колонн не будет, но память с нами!" - под таким девизом грандиозное шествие "Бессмертный полк онлайн" шагает по стране и за ее пределами.

Напоминаем, заявки на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" можно подать вплоть до 9 мая, но только те, кто пришлет анкеты до 7 мая, будут знать точное время прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн".

Одно из нововведений 2021 года - это возможность в одной заявке подать несколько анкет, и тогда все ветераны заявки пройдут 9 мая рядом плечом к плечу.

По всем нюансам работы проекта можно получить консультацию по номеру "горячей линии" 8 (800) 20-1945-0 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.



