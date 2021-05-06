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Экономика и бизнес

Очередная компания пополнила копилку резидентов ТОСЭР "Чапаевск"

ЧАПАЕВСК. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов сообщил о подписании еще одного соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск".

На этот раз инвестор планирует реализовать проект по созданию производства широкоформатной печати для наружной рекламы. Заявленный объем инвестиций - более 20 млн рублей. Компания "ИМПЕРИАЛ-ПРИНТ" станет 11-м резидентом ТОСЭР "Чапаевск". 

Напомним, резиденты ТОСЭР "Чапаевск" на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2%. Кроме того, для резидентов существенно снижены тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 7,6%, вместо 30%.

Сегодня статус резидентов имеют 70 тольяттинских и 11 чапаевских компаний, готовые вложить в развитие городов в общей сложности 45 млрд рублей и создать 11 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами ТОСЭР инвестировано 18,8 млрд руб., создано 6213 рабочих мест, в консолидированный бюджет региона уплачено более 815 млн рублей. 

"Мы делаем все, чтобы инвесторам региона было комфортно развивать свои предприятия на Самарской земле, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для этого мы сформировали и направили заявку в федеральное правительство с предложением по расширению видов экономической деятельности ТОСЭР "Чапаевск", и в апреле наша заявка была одобрена комиссией при Минэкономразвития России. Теперь инвесторы могут осуществлять деятельность по всем разрешенным направлениям. Эта мера поддержки еще больше подчеркивает преимущества Самарской области для федеральных и зарубежных инвесторов. Уже сейчас мы ведем переговоры с руководством нескольких десятков крупных компаний, по достоинству оценивших инвестиционные возможности региона". 

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