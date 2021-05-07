В Самаре пройдет "Кубок Владислава Третьяка" по хоккею

С 8 по 14 мая в Самаре пройдут всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка". В них примут участие 10 юношеских команд (игроки до 12 лет), передает пресс-служба регионального минспорта.
Турнир пройдет в 12-й раз. В нем выступят ЦСКА (Москва), "СКА — Серебряные Львы" (Санкт-Петербург), "Авангард" (Омск), "Адмирал" (Владивосток), "Северсталь" (Череповец), "Комета" (Самара), "Мотор" (Заволжье), а также еще три команды.
Матчи будут проходить на льду СК "Кристалл" (п.Мехзавод, 1-й квартал, д. 30) и СК "Крытый каток Мехзавод" (п. Мехзавод, 15-й квартал, 26).
Церемония открытия — 8 мая в 16:00 в СК "Кристалл".
С графиком соревнований можно ознакомиться здесь.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!