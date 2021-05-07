В Самаре пройдет "Кубок Владислава Третьяка" по хоккею

С 8 по 14 мая в Самаре пройдут всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка". В них примут участие 10 юношеских команд (игроки до 12 лет), передает пресс-служба регионального минспорта.

Турнир пройдет в 12-й раз. В нем выступят ЦСКА (Москва), "СКА — Серебряные Львы" (Санкт-Петербург), "Авангард" (Омск), "Адмирал" (Владивосток), "Северсталь" (Череповец), "Комета" (Самара), "Мотор" (Заволжье), а также еще три команды.

Матчи будут проходить на льду СК "Кристалл" (п.Мехзавод, 1-й квартал, д. 30) и СК "Крытый каток Мехзавод" (п. Мехзавод, 15-й квартал, 26).

Церемония открытия — 8 мая в 16:00 в СК "Кристалл".

С графиком соревнований можно ознакомиться здесь.