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Хоккей Спорт

В Самаре пройдет "Кубок Владислава Третьяка" по хоккею

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 14 мая в Самаре пройдут всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка". В них примут участие 10 юношеских команд (игроки до 12 лет), передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Турнир пройдет в 12-й раз. В нем выступят ЦСКА (Москва), "СКА — Серебряные Львы" (Санкт-Петербург), "Авангард" (Омск), "Адмирал" (Владивосток), "Северсталь" (Череповец), "Комета" (Самара), "Мотор" (Заволжье), а также еще три команды.

Матчи будут проходить на льду СК "Кристалл" (п.Мехзавод, 1-й квартал, д. 30) и СК "Крытый каток Мехзавод" (п. Мехзавод, 15-й квартал, 26).

Церемония открытия — 8 мая в 16:00 в СК "Кристалл".

С графиком соревнований можно ознакомиться здесь.

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