В Самаре запускают туры на автобусах-кабриолетах

13 мая в Самаре будет запущен единственный в городе сервис экскурсионных автобусов-кабриолетов "Поехали!"

Реализация проекта стала возможной благодаря усилиям компании ВТК-ТУР и департамента туризма министерства культуры Самарской области. Журналисты и блогеры станут первыми, кто оценит возможности проекта и отправится в пресс-тур по исторической части города. Во время поездки аудиогид расскажет участникам экскурсии о главных достопримечательностях областной столицы.

Проект разработан в целях повышения уровня привлекательности Самары и доступности туристических объектов. Экскурсии на автобусе-кабриолете будут проходить на регулярной основе ежедневно каждые два часа на протяжении всего года. Кроме того, автобус-кабриолет "Поехали!" можно будет арендовать под индивидуальные экскурсии, в том числе с сопровождением гида.

Общая продолжительность экскурсии 1,5 часа, за это время гости и жители города смогут познакомиться с более чем 20 достопримечательностями Самары.

На автобусе изображены главные достопримечательности города, а синий цвет символизирует Волгу.