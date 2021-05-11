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Туризм Общество

В Самаре запускают туры на автобусах-кабриолетах

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 мая в Самаре будет запущен единственный в городе сервис экскурсионных автобусов-кабриолетов "Поехали!"

Реализация проекта стала возможной благодаря усилиям компании ВТК-ТУР и департамента туризма министерства культуры Самарской области. Журналисты и блогеры станут первыми, кто оценит возможности проекта и отправится в пресс-тур по исторической части города. Во время поездки аудиогид расскажет участникам экскурсии о главных достопримечательностях областной столицы.

Проект разработан в целях повышения уровня привлекательности Самары и доступности туристических объектов. Экскурсии на автобусе-кабриолете будут проходить на регулярной основе ежедневно каждые два часа на протяжении всего года. Кроме того, автобус-кабриолет "Поехали!" можно будет арендовать под индивидуальные экскурсии, в том числе с сопровождением гида.

Общая продолжительность экскурсии 1,5 часа, за это время гости и жители города смогут познакомиться с более чем 20 достопримечательностями Самары.

На автобусе изображены главные достопримечательности города, а синий цвет символизирует Волгу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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