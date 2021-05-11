Банк "Открытие" выдает таможенные карты без посещения офиса

Клиенты банка "Открытие" — компании малого и среднего бизнеса — теперь могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса. Для выпуска карты достаточно отправить в кредитную организацию заявление через интернет-банк "Бизнес-портал".
Карта позволит оплачивать все виды таможенных платежей онлайн в режиме 24/7, независимо от праздничных и выходных дней. Клиенты, использующие ее для расчетов с таможней, получают автоматическую отчетность платежей, что упрощает управленческий учет внешнеторговой сделки.
Для получения карты клиенту понадобится всего два документа: заявление о присоединении к договору банковского счета и заявление на выпуск карты.
"Для банка важно предоставить продукт оперативной уплаты таможенных платежей в выходные и праздничные дни, сделать его доступным клиенту без посещения банка и с минимальным пакетом документов", — комментирует Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие".
"Для бизнеса любого масштаба технологичность, скорость и возможность использования 24/7 финансовых сервисов имеют первостепенное значение. Запущенные доработки оформления таможенной карты банком "Открытие" решают данные потребности в полном объеме. Для предпринимателей, начинающих работать с ВЭД, "Таможенная карта" предоставляет отдельный онлайн-курс "Как стать участником международной торговли". С ним вопросы трансграничных операций станут более прозрачными, а после оформления таможенной карты в банке — доступными", — отметил Андрей Возмилов, генеральный директор ООО "Таможенная карта".
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.