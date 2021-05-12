Появилась интерактивная карта "Ночи музеев-2021" в Самаре

В субботу, 15 мая, в Самаре состоится всероссийская акции "Ночь музеев-2021". Учреждения культуры будут работать вечером и ночью. Музеи, библиотеки и другие арт-площадки готовят для посетителей специальную программу.

Администрация города подготовила интерактивную карту.

В акции примут участие более 45 площадок. В экспозиционные залы будут пускать ограниченное количество человек и только при наличии маски. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Акция "Ночь музеев" стартует с 13:00. До 17:00 проводят детскую программу, с 17:00 до 24:00 — основную программу. Впервые в 2021 г. организуют бесплатные пешеходные экскурсии, будет работать музейный автобус и информационный центр. Также на один день ул. Куйбышева станет пешеходной.

Ознакомиться с графиком и программой учрежденияй, который участвуют в акции "Ночь музеев", можно на интерактивной карте или по ссылке.