Появилась интерактивная карта "Ночи музеев-2021" в Самаре

В субботу, 15 мая, в Самаре состоится всероссийская акции "Ночь музеев-2021". Учреждения культуры будут работать вечером и ночью. Музеи, библиотеки и другие арт-площадки готовят для посетителей специальную программу.
Администрация города подготовила интерактивную карту.
В акции примут участие более 45 площадок. В экспозиционные залы будут пускать ограниченное количество человек и только при наличии маски. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Акция "Ночь музеев" стартует с 13:00. До 17:00 проводят детскую программу, с 17:00 до 24:00 — основную программу. Впервые в 2021 г. организуют бесплатные пешеходные экскурсии, будет работать музейный автобус и информационный центр. Также на один день ул. Куйбышева станет пешеходной.
Ознакомиться с графиком и программой учрежденияй, который участвуют в акции "Ночь музеев", можно на интерактивной карте или по ссылке.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.