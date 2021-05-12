16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Tele2 приглашает посетить лучшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга со звездными экскурсоводами Появилась интерактивная карта "Ночи музеев-2021" в Самаре Областная библиотека к Дню Победы откроет уникальные фонды Музей им. Алабина занял 45-е место по посещаемости среди всех музеев России В Историческом парке "Россия-моя история" открылся Пасхальный фестиваль

Музеи и выставки Культура

Tele2 приглашает посетить лучшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга со звездными экскурсоводами

12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 приглашает абонентов на "Ночь в музее" по другим правилам и дарит в два раза больше впечатлений. 15 и 22 мая посетить лучшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга можно виртуально, подключившись к бесплатным 4G-трансляциям. Экскурсии проведут известные актеры, ведущие, музыканты и деятели культуры.

Фото: предоставлено Tele2

В этом году Tele2 примет участие в ежегодной акции "Ночь в музее" уже в пятый раз. Продолжая играть по другим правилам, оператор восполнит отсутствие мероприятий в 2020 г. и подарит вдвое больше впечатлений благодаря трансляциям сразу из двух городов: Москвы и Петербурга.

Подключиться к эфиру могут абоненты всех мобильных операторов.

В столичном Государственном Дарвиновском музее продемонстрируют, как кольцуют птиц, в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина покажут керамику и текстиль, созданные знаменитыми мастерами ХХ века Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Раулем Дюфи, Морисом Дени, Фернаном Леже. Гидом по Музею космонавтики станет музыкант Левана Горозия (LʼOne), в Музее русского импрессионизма — актер Константин Крюков.

Известные музеи Санкт-Петербурга также подготовили специальные экскурсии "по другим правилам". Клиенты оператора виртуально посетят места Васильевского острова, связанные с художником Николаем Рерихом, в Зоологическом музее узнают, почему вымерли мамонты, разгадают тайну Нарвских ворот, а в Музее истории денег поймут, какое здание получится из миллиона рублевых монет.

Также у участников онлайн-трансляций появится возможность пройти "путь дирижера" в Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Экскурсии проведут общественные деятели, научные сотрудники, художники и актеры. Среди них — член творческой группы "Митьки" Дмитрий Шагин, известный антрополог, профессор Европейского университета Илья Утехин, народный артист РФ Николай Буров и многие другие.

В 2021 году акция "Ночь музеев" пройдет в России уже в 14 раз. Инициатором и организатором выступает Министерство культуры Российской Федерации. За 2 дня абоненты всех мобильных операторов смогут виртуально посетить десять экскурсий. Расписание 4G-трансляций доступно на сайте проекта https://museum.tele2.ru/.

"Ночь в музее" — одно из самых ярких культурных событий года, которое мы поддерживаем на протяжении нескольких лет, - комментирует коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров. - В этом году Tele2 вновь станет проводником в мир науки и культуры как для собственных клиентов, так и для пользователей услуг других мобильных операторов. Современные технологии сегодня позволяют преодолевать географические границы и быть частью интересных событий вне зависимости от физического местонахождения. Чтобы стать участником акции, не нужно никуда ехать, стоять в очереди и ждать возможности попасть в интересный музей. Достаточно просто подключиться к бесплатным онлайн-трансляциям".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6