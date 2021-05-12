Tele2 приглашает посетить лучшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга со звездными экскурсоводами

Tele2 приглашает абонентов на "Ночь в музее" по другим правилам и дарит в два раза больше впечатлений. 15 и 22 мая посетить лучшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга можно виртуально, подключившись к бесплатным 4G-трансляциям. Экскурсии проведут известные актеры, ведущие, музыканты и деятели культуры.
В этом году Tele2 примет участие в ежегодной акции "Ночь в музее" уже в пятый раз. Продолжая играть по другим правилам, оператор восполнит отсутствие мероприятий в 2020 г. и подарит вдвое больше впечатлений благодаря трансляциям сразу из двух городов: Москвы и Петербурга.
Подключиться к эфиру могут абоненты всех мобильных операторов.
В столичном Государственном Дарвиновском музее продемонстрируют, как кольцуют птиц, в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина покажут керамику и текстиль, созданные знаменитыми мастерами ХХ века Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Раулем Дюфи, Морисом Дени, Фернаном Леже. Гидом по Музею космонавтики станет музыкант Левана Горозия (LʼOne), в Музее русского импрессионизма — актер Константин Крюков.
Известные музеи Санкт-Петербурга также подготовили специальные экскурсии "по другим правилам". Клиенты оператора виртуально посетят места Васильевского острова, связанные с художником Николаем Рерихом, в Зоологическом музее узнают, почему вымерли мамонты, разгадают тайну Нарвских ворот, а в Музее истории денег поймут, какое здание получится из миллиона рублевых монет.
Также у участников онлайн-трансляций появится возможность пройти "путь дирижера" в Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Экскурсии проведут общественные деятели, научные сотрудники, художники и актеры. Среди них — член творческой группы "Митьки" Дмитрий Шагин, известный антрополог, профессор Европейского университета Илья Утехин, народный артист РФ Николай Буров и многие другие.
В 2021 году акция "Ночь музеев" пройдет в России уже в 14 раз. Инициатором и организатором выступает Министерство культуры Российской Федерации. За 2 дня абоненты всех мобильных операторов смогут виртуально посетить десять экскурсий. Расписание 4G-трансляций доступно на сайте проекта https://museum.tele2.ru/.
"Ночь в музее" — одно из самых ярких культурных событий года, которое мы поддерживаем на протяжении нескольких лет, - комментирует коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров. - В этом году Tele2 вновь станет проводником в мир науки и культуры как для собственных клиентов, так и для пользователей услуг других мобильных операторов. Современные технологии сегодня позволяют преодолевать географические границы и быть частью интересных событий вне зависимости от физического местонахождения. Чтобы стать участником акции, не нужно никуда ехать, стоять в очереди и ждать возможности попасть в интересный музей. Достаточно просто подключиться к бесплатным онлайн-трансляциям".
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.