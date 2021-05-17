После вмешательства прокуратуры на сызранском предприятии выплачены долги по зарплате в 33,6 млн рублей

Прокуратура Сызрани провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО "Автодоринжиниринг".
Установлено, что у организации имеется задолженность по заработной плате за март–апрель 2021 г. перед 1484 работниками на сумму 33,6 млн рублей.
По данному факту прокурор возбудил в отношении организации и его руководителя дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), а также внес работодателю представление.
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена.
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