Дмитрий Колчин: за последние три года многое изменилось, и это круто

Актер и телеведущий, советник губернатора Самарской области Дмитрий Колчин накануне оглашения послания Дмитрия Азарова рассказал, как решаются вопросы экологии в губернии и какие меры принимают власти по сохранению реки Волги.

Дмитрий Колчин отметил эффективность работы губернатора в решении вопросов, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе.

"Одним из ярких и масштабных проектов, которые сегодня реализуется на территории губернии под личным руководством главы региона, я считаю федеральный проект "Оздоровление Волги". Мы вошли в этот проект. Сейчас ведется огромная работа, и это позволит улучшить экологическое состояние нашей любимой реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, - подчеркнул Дмитрий Колчин. - За этот период планируется реализовать десятки мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области".

Напомним, Самарская область участвует в реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" с 2019 года наряду с 16 регионами России. Одними из целей федерального проекта являются улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга. Сформирован и утвержден перечень объектов, планируемых к реализации в период с 2019 по 2024 год. За этот период планируется реализовать экологические мероприятия во всех городских округах и в 5 муниципальных районах Самарской области (Елховский, Волжский, Ставропольский, Нефтегорский, Безенчукский).

"Не понаслышке знаю, что проблемы с экологией в городе Тольятти также находятся на личном контроле у руководителя области. Важно, что эту проблему обсуждают, не замалчивают и занимаются ею", - отметил телеведущий.

Также он выразил надежду, что тандем власти и общества продолжит свою плодотворную работу. В частности, чтобы еще больше внимания было обращено в сторону конкретного человека и жителя области: "Мне лично кажется, что надо больше взаимодействовать с общественными организациями, которые связаны с экологией, защитой окружающей среды, с загрязнением, с мусором. В регионе много активистов, просто людей, которые небезразличны к этому вопросу. И мне хотелось бы, чтобы эта связка - власти и общественности была как можно крепче именно в вопросах экологии, именно в вопросах просвещения молодежи".

По словам Дмитрия Колчина, в настоящее время мы достигли такого периода, когда мы уже научились убирать за собой мусор, выезжая на природу, бережно относиться к зеленым насаждениям.

"Недавно мы стали свидетелями того, как активисты предотвратили огромный пожар, когда горела трава в полях", - рассказал Дмитрий. - Это нормальная человеческая позиция. Вот мне хочется, чтобы власть, имеющая ресурсы, с такими активистами, общественниками и целыми организациями шли "нога в ногу" в заботе о сохранении окружающей среды".