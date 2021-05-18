Старую и новую набережные в Самаре соединят эстакадой

Губернатор Самарской области поручил разработать проект эстакады, которая соединила бы старую и новую набережные Волги в Самаре.
Соответствующее поручение главе правительства Виктору Кудряшову губернатор дал во вторник, 18 мая, во время оглашения ежегодного послания.
Эстакада должна пройти от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.
"Нам нужно соединить набережные", - заявил глава региона, говоря о работе по повышению туристической привлекательности региона.
Последние комментарии
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!