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ВТБ: российские музеи с начала года в полтора раза нарастили выручку

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ к всероссийской акции "Ночь Музеев" исследовал оборот российских музеев в 2021 году. Всего с начала года до Ночи музеев россияне потратили на посещение экспозиций и выставок свыше 150 млн рублей — в 1,5 раза больше, чем за этот же период годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Музеи Москвы увеличили выручку к прошлому году менее значительно, чем в среднем по России — всего на 7%: по итогам года она составила 82 млн рублей. Оборот музеев Санкт-Петербурга, наоборот, вырос втрое к предыдущему периоду и превысил 33 млн рублей.

Театры и кинотеатры в России увеличивают выручку к прошлому году более медленными темпами. В театрах россияне оставили с начала года 3,8 млрд рублей — на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В театрах Москвы рост более скромный — на 20%, до 2,5 млрд рублей, а в Петербурге — более заметный, на 46% — до 1 млрд рублей.

Оборот кинотеатров в России с начала года составил 780 млн рублей, это всего на 10% больше прошлогодних показателей. В Северной столице восстановление выручки кинозалов идет более быстрыми темпами: она увеличилась с начала года на 36% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 19 млн рублей, а в Москве темпы роста составили всего 8% (460 млн рублей).

"В прошлом году Ночь Музеев пришлась на период наиболее серьезных ограничений из-за пандемии, поэтому все мероприятия в рамках акции проходили в онлайн-режиме, а выручка культурных учреждений в апреле порой уходила в минус за счет возврата ранее оплаченных билетов. В этом году многие музеи открыли свои двери для участников всероссийской акции, хотя ряд мероприятий по-прежнему проходит в онлайн-формате. По нашим оценкам, акция привлечет внимание россиян к культурным событиям и музейным экспозициям, поэтому мы ожидаем роста выручки музеев по всей стране в этом году", — комментирует Владимир Турчин, начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ.

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