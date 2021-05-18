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Губернатор Власть и политика

Леонид Симановский: Главное в послании - это жители Самарской области, ради которых мы все работаем

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы Леонид Симановский отметил, что все послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было построено вокруг реализации запросов жителей региона.

"Губернатор много говорил о здравоохранении, о строительстве новых больниц, оборудовании для медучреждений, - подчеркнул он. - А главное то, что все это касается не только областного центра, но и других городов региона".

Немало внимания было уделено всевозможным видам поддержки самых разных категорий граждан.
"Это и материальное стимулирование педагогов, которые приезжают в сельскую местность, и льготы многодетным, и студентам. Все это связано с человеком, - акцентировал внимание Леонид Симановский. - Главное, что было в послании, - это человек, житель Самарской области, ради которого мы все работаем".

По словам депутата Госдумы, в послании много говорилось о развитии Самары как одного из самых крупных регионов России, о строительстве дорог и мостов.

"Это все говорит о том, что развитие Самарской области идет на благо жителей, - уверен он. - Появляются социальные объекты (Дворец спорта, набережная в Тольятти), а значит область развивается и люди в Самаре живут лучше".

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