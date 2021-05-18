Леонид Симановский: Главное в послании - это жители Самарской области, ради которых мы все работаем

Депутат Государственной думы Леонид Симановский отметил, что все послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было построено вокруг реализации запросов жителей региона.
"Губернатор много говорил о здравоохранении, о строительстве новых больниц, оборудовании для медучреждений, - подчеркнул он. - А главное то, что все это касается не только областного центра, но и других городов региона".
Немало внимания было уделено всевозможным видам поддержки самых разных категорий граждан.
"Это и материальное стимулирование педагогов, которые приезжают в сельскую местность, и льготы многодетным, и студентам. Все это связано с человеком, - акцентировал внимание Леонид Симановский. - Главное, что было в послании, - это человек, житель Самарской области, ради которого мы все работаем".
По словам депутата Госдумы, в послании много говорилось о развитии Самары как одного из самых крупных регионов России, о строительстве дорог и мостов.
"Это все говорит о том, что развитие Самарской области идет на благо жителей, - уверен он. - Появляются социальные объекты (Дворец спорта, набережная в Тольятти), а значит область развивается и люди в Самаре живут лучше".
Последние комментарии
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!