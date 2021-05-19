Самозанятые региона презентовали свою продукцию представителям органов власти

Во вторник, 18 мая, в региональном центре "Мой бизнес" на Молодогвардейской, 211 прошла выставка-презентация сувенирной продукции с региональной символикой, производимой самарскими ремесленниками. Теперь местные мастера, создающие handmade-изделия на любой вкус и под любую задачу, знают, как "упаковать" свой проект и стать поставщиком сувениров для представительских нужд региона.

Выставка-презентация была организована региональным минэкономразвития после недавней встречи самозанятых с губернатором Дмитрием Азаровым.

Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 56 тысяч пользователей специального налогового режима. Минэкономразвития региона во главе с министром Дмитрием Богдановым постоянно совершенствует и расширяет линейку мер поддержки плательщиков налога на профдоход.

"На днях мы вновь запустили бизнес-кейсы для самозанятых, которые содержат комплексные услуги как для начинающих, так и для более опытных пользователей специального налогового режима. Важно, чтобы как можно больше самозанятых выходили из теневого сектора, работали легально и могли использовать существующие меры поддержки. Возможность стать поставщиком областного правительства позволит плательщикам налога на профессиональный доход получить стабильный рынок сбыта, а региону - оказывать дополнительную поддержку начинающим предпринимателям и закупать уникальные сувениры с самарским колоритом для представительских нужд", - оценил Дмитрий Богданов.

Помимо презентации товаров собственного производства, самозанятые получили информацию об условиях участия в государственных закупках, проводимых для представительских нужд губернии, - с апреля 2020 года возможность участия в госзакупках появилась у самозанятых наравне с предпринимателями, состоящими в реестре субъектов МСП.

"Очень важно, чтобы продукция, предлагаемая для представительских нужд Самарской области, имела презентабельную, привлекательную упаковку, а сам товар был уникальным и интересным. Кроме того, необходимо обратить внимание и предусмотреть возможность нанесения логотипов на сувениры, а также возможность производства крупной партии товаров в короткие сроки", - отметила заместитель руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Ольга Франк.

На встрече участники события активно знакомили присутствующих со своими товарами. Ассортимент продукции региональных предпринимателей широк: от шоколада и мыла ручной работы до авиационных моделей и неоновых вывесок.

Изготовитель последних - самозанятый Владислав Агапкин. Молодой человек создает светящиеся вывески для дома, мероприятий и бизнеса - от маленьких, помещающихся в руке, до трехметровых.

"Для меня большая честь, что мы участвуем в этом мероприятии, что прошли отбор. Я стал самозанятым, когда захотелось почувствовать уверенность при общении с юридическими лицами. Мы начали представлять им услуги, а зачастую компаниям нужны официальные документы. Поэтому, когда появился режим, я понял, что это моя возможность", - рассказал Владислав Агапкин.

"Очень здорово, что в Самаре есть такая площадка, куда самозанятые могут прийти и представить свою продукцию, тем более что она может быть использована для представительских нужд нашего региона. Спасибо большое центру "Мой бизнес" и минэкономразвития за поддержку нашей деятельности", − прокомментировал мероприятие директор компании "Авитекс" Антон Андреев.