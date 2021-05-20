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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 установит еще 50 000 станций Ericsson

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 выбрала новейшее оборудование компании Ericsson (NASDAQ: ERIC) для модернизации сети с учетом экспоненциального роста трафика. В рамках новых договоренностей Tele2 внедрит на сети еще 50 000 базовых станций 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G в 27 регионах России. Всего за 2019–2023 гг. компании развернут более 100 000 базовых станций Ericsson Radio System. Проект позволит увеличить емкость сети и скорости передачи данных, подготовить инфраструктуру к быстрому запуску стандарта 5G.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 установит еще 50 000 базовых 5G-ready станций Ericsson Radio System в 27 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области. Тем самым партнеры дополняют соглашение от 2019 года об установке 50 000 базовых станций Ericsson и удваивают первоначальные планы развития сети к 2023 году.

Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению множества пользователей, устройств и объектов. Стороны будут взаимодействовать в реализации технологических решений Ericsson на базе инфраструктуры Tele2. Совместный проект Tele2 и Ericsson станет технической основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг Tele2 и повысит доступность новейших технологий для абонентов.

В течение 2019–2020 гг. Tele2 ввела в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций из первой поставки на всей территории России. По итогам 2020 года Tele2 покрыла в регионах присутствия сетями 4G 97% населения, сетями 3G — 94%, а 2G — 97% жителей. Это составляет 83-85% от общего населения России. В 2020 году регионами с самой активной стройкой стали Москва и область, Республика Татарстан, Челябинская и Иркутская область, Санкт-Петербург и Ленинградская области.

Усилия, предпринимаемые Tele2 для улучшения качества услуг, положительным образом сказываются на потреблении услуг мобильного интернета и финансовых показателях компании. В частности, в первом квартале 2021 года количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Потребляемый трафик в сети Tele2 увеличился в отчетном периоде на 34% год к году. Выручка от мобильных услуг выросла на 13% в сравнении с I кварталом 2020 года.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2:

"Для поддержания высокого качества телеком-сервисов Tele2 направляет значительные инвестиции на технологическое развитие сети. Пандемия разогнала темпы строительства до новых скоростей: такая динамика обусловлена взрывным ростом потребления трафика и активным привыканием клиентов к цифровым сервисам. По итогам прошлого года мы увеличили общее число базовых станций на 29%, а в столичном регионе — в рекордные полтора раза. На фоне распространения "удаленки", развития онлайн-обучения качество мобильных услуг стало критически важным фактором, который определяет лояльность и срок жизни абонента в сети. Поэтому Tele2 важно оставаться одним из лидеров отрасли по технологическому развитию: своевременно внедрять инновационные технологические решения и модернизировать сеть для запуска 5G. С 2015 года мы устанавливаем в столице станции в статусе 5G-ready, а наш проект с Ericsson ускоряет проникновение самого передового оборудования на инфраструктуре Tele2 по всей стране".

Себастиан Толстой, президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия:

"Мы рады внести свой вклад в развитие сети Tele2 в России, наше сотрудничество удвоит скорость модернизации сети Tele2 и обеспечит отличное качество связи для абонентов в условиях постоянного роста потребления трафика. Все оборудование Ericsson имеет длинный жизненный цикл и обеспечивает совместимость и преемственность продуктовых линеек разных поколений, что позволит Tele2 снизить капитальные и операционные затраты при строительстве и расширении сетей. Ericsson обладает ведущей телекоммуникационной экспертизой в России, в частности, в Центре 5G-инноваций Ericsson в Москве проводится пилотирование перспективных технологий 5G и IoT для российских операторов".

В августе 2019 года Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу — от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона 5G работает в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть сеть новейшего поколения поверх LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе.

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