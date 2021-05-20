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Экономика и бизнес

Семеро участников из Самарской области поборются за победу во Всероссийском конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 мая в Москве состоялась торжественная церемония открытия очного этапа конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". В нем участвуют 376 конкурсантов, которые показали наилучшие результаты дистанционного этапа и успешно подтвердили их на контрольном тестировании. В числе претендентов на победу - семеро участников из Самарской области.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский и председатель Экспертного совета конкурса "Лидеры России", член Экспертного совета конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" Павел Безручко.

Алексей Гореславский напомнил, что решение о проведении конкурса было обусловлено актуальным запросом на специалистов, владеющих современными навыками в сфере интернет-коммуникаций. "Активный отклик участников показал, что у конкурса есть общеотраслевое значение. Здесь мы можем сформировать кадровый резерв не только для себя, но и для других компаний. Это очень кстати, потому что конкурс вызвал большой интерес серьезных работодателей и экспертного сообщества: некоторые сами выступили с инициативой к нам присоединиться. Для нас конкурс - это возможность начать разговор с экспертным сообществом, обсудить накопившиеся вопросы и выработать совместные решения", - сказал Алексей Гореславский.

В очном этапе участвуют 376 конкурсантов, которые ранее успешно преодолели дистанционный этап отбора и контрольное тестирование. В течение 20 и 21 мая пройдет полуфинал, по итогам которого определятся финалисты. Они 23 и 24 мая поборются за победу, а вечером 24 мая пройдет церемония награждения победителей и закрытие конкурса.

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

Подробная информация о конкурсе на сайте - лидерыинтернета.рф.

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