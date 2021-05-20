Соучредитель компании Apple выступит на всероссийском марафоне "Новое Знание"

Жители Самарской области могут присоединиться к трехдневному просветительскому марафону "Новое Знание" с 20 по 22 мая. Онлайн-трансляция форума доступна по ссылке marathon.znanierussia.ru. Со своими лекциями выступят более чем 150 спикеров, в том числе Владимир Познер и Дмитрий Песков, организаторы анонсировали также выступление Илона Маска.

В первый день в марафоне выступили "звездные" спикеры из разных сфер - от нейробиологов и специалистов по искусственному интеллекту до кинорежиссеров и именитых журналистов. Состоялись лекции Татьяны Черниговской, Тимура Бекмамбетова, Владимира Пирожкова, Вячеслава Муругова, Владимира Познера, Владимира Соловьева, Андрея Курпатова и многих других.

21 мая запланированы выступления ведущих политиков России. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подготовил лекцию на тему "FakeNews vs Чистое знание", а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет открытый урок-дискуссию "Актуальные уроки международных отношений". Мэр Москвы Сергей Собянин расскажет об урбанистике современной столицы. В 16:00 начнется его лекция "Мегаполисы как основа развития современной цивилизации", где Сергей Семенович затронет опыт Москвы и других городов в противодействии пандемии COVID-19.

В субботу, в 18:00, с лекцией выступит Стив Возняк - изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer. Его лекция "Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?" расскажет о новейших разработках и перспективах компании Apple, а также об их сотрудничестве с различными государствами.

Марафон продлится до 22 мая включительно. На сайте marathon.znanierussia.ru/#schedule можно посмотреть прошедшие лекции и ознакомиться с полной программой главной образовательной площадки страны.