Тольяттинский госуниверситет станет базовой площадкой для развития местного отделения "Русского географического общества"

Ректор Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Михаил Криштал вступил в Русское географическое сообщество (РГО). ТГУ станет базовой площадкой для развития местного тольяттинского отделения.
Русское географическое общество — одно из старейших в России. Оно было создано в 1845 году по Высочайшему повелению императора Николая I.
Сегодня Самарское областное отделение РГО насчитывает более 200 человек, 72 из них входят в местное Тольяттинское отделение.
— Мы сегодня с вами собрались в Тольяттинском госуниверситете, и мне кажется, он может стать базовой основой для местного отделения, потому что мы должны привлекать науку. Именно здесь наше общество будет активно развиваться, в этом мы надеемся на активность его участников, — сказал председатель СамОО РГО Денис Волков.
На заседании в ТГУ состоялось вручение членских билетов тем, кто решил приобщиться в деятельности РГО в Самарской области. В списке вновь прибывших 22 тольяттинца, в том числе ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал. Получая из рук Дениса Волкова членский билет, Михаил Криштал отметил, что Русское географическое общество — это такое место, где сосредотачиваются очень многие интересы, и оно всегда поддерживалось в России на самом высоком уровне.
— Я очень рад, что удается вовлечь в эту работу Тольяттинский госуниверситет, я всегда понимал, что ТГУ — это не только образование и наука, это центр и культуры, и общения, и обсуждения. Это возможность обмениваться самыми разными мнениями, поэтому мы с большой охотой готовы предоставить нашу площадку и хотим, чтобы активность была именно здесь, — подчеркнул Михаил Криштал. — Я бы хотел, чтобы Самарская область и Тольятти звучали на федеральном уровне как мощный центр Русского географического общества.
Президентом Русского географического общества является Сергей Шойгу, попечительский совет возглавляет Президент России Владимир Путин. Как рассказал Денис Волков, попечительский совет будет создан и в СамОО РГО, возглавить его согласился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В ближайшее время в Тольяттинском госуниверситете состоится собрание местного тольяттинского отделения СамОО РГО, на котором участники общества обсудят совместную деятельность.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.