Тольяттинский госуниверситет станет базовой площадкой для развития местного отделения "Русского географического общества"

Ректор Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Михаил Криштал вступил в Русское географическое сообщество (РГО). ТГУ станет базовой площадкой для развития местного тольяттинского отделения.

Русское географическое общество — одно из старейших в России. Оно было создано в 1845 году по Высочайшему повелению императора Николая I.

Сегодня Самарское областное отделение РГО насчитывает более 200 человек, 72 из них входят в местное Тольяттинское отделение.

— Мы сегодня с вами собрались в Тольяттинском госуниверситете, и мне кажется, он может стать базовой основой для местного отделения, потому что мы должны привлекать науку. Именно здесь наше общество будет активно развиваться, в этом мы надеемся на активность его участников, — сказал председатель СамОО РГО Денис Волков.

На заседании в ТГУ состоялось вручение членских билетов тем, кто решил приобщиться в деятельности РГО в Самарской области. В списке вновь прибывших 22 тольяттинца, в том числе ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал. Получая из рук Дениса Волкова членский билет, Михаил Криштал отметил, что Русское географическое общество — это такое место, где сосредотачиваются очень многие интересы, и оно всегда поддерживалось в России на самом высоком уровне.

— Я очень рад, что удается вовлечь в эту работу Тольяттинский госуниверситет, я всегда понимал, что ТГУ — это не только образование и наука, это центр и культуры, и общения, и обсуждения. Это возможность обмениваться самыми разными мнениями, поэтому мы с большой охотой готовы предоставить нашу площадку и хотим, чтобы активность была именно здесь, — подчеркнул Михаил Криштал. — Я бы хотел, чтобы Самарская область и Тольятти звучали на федеральном уровне как мощный центр Русского географического общества.

Президентом Русского географического общества является Сергей Шойгу, попечительский совет возглавляет Президент России Владимир Путин. Как рассказал Денис Волков, попечительский совет будет создан и в СамОО РГО, возглавить его согласился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В ближайшее время в Тольяттинском госуниверситете состоится собрание местного тольяттинского отделения СамОО РГО, на котором участники общества обсудят совместную деятельность.