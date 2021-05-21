Студент-химик ТГУ покорил сердца зрителей Студвесны в Нижнем Новгороде

Студент опорного Тольяттинского государственного университета (ТГУ) стал лауреатом XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".
Церемония закрытия фестиваля студенческого творчества состоялась 19 мая в Нижнем Новгороде. На главный концерт собрались студенты со всей страны, показавшие лучшие результаты по итогам региональных фестивалей "Студенческая весна".
Участником гала-концерта стал и Данила Костриков — студент второго курса института химии и энергетики (ИХиЭ) ТГУ. Он выступил с песней "Human" и стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадное пение".
Примечательно, что студент-химик не имеет музыкального образования. Пением он занимается в ТГУ, в студии эстрадного вокала под руководством Натальи Брит.
— Оценка творчества весьма субъективна, и знать заранее, какая песня приведёт к победе, нельзя. Но лично у меня была чёткая уверенность, что мы вернёмся с победой. Для этого у нас было всё: талант Данилы, и я на протяжении всего конкурса была рядом (в отличие от прошлого года), а поддержка в нашем деле очень важна. Залог успешного выступления — это правильно подобранный материал, мы ехали с удачной, выгодно подчёркивающей особенности голоса, Данила песней. К тому же она подходила под тематику Студвесны этого года: она о человеке, о его чувствах и переживаниях. Данил передал все эмоции на 100%, к нам подходили ребята из делегации, просто зрители, нам писали, что после номера Данилы всё тело было в мурашках. Это успех! — уверена Наталья Брит.
Напомним, в прошлом году Данила Костриков завоевал звание лауреата II степени фестиваля "Российская студенческая весна".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.