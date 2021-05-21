Студент-химик ТГУ покорил сердца зрителей Студвесны в Нижнем Новгороде

Студент опорного Тольяттинского государственного университета (ТГУ) стал лауреатом XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

Церемония закрытия фестиваля студенческого творчества состоялась 19 мая в Нижнем Новгороде. На главный концерт собрались студенты со всей страны, показавшие лучшие результаты по итогам региональных фестивалей "Студенческая весна".

Участником гала-концерта стал и Данила Костриков — студент второго курса института химии и энергетики (ИХиЭ) ТГУ. Он выступил с песней "Human" и стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадное пение".

Примечательно, что студент-химик не имеет музыкального образования. Пением он занимается в ТГУ, в студии эстрадного вокала под руководством Натальи Брит.

— Оценка творчества весьма субъективна, и знать заранее, какая песня приведёт к победе, нельзя. Но лично у меня была чёткая уверенность, что мы вернёмся с победой. Для этого у нас было всё: талант Данилы, и я на протяжении всего конкурса была рядом (в отличие от прошлого года), а поддержка в нашем деле очень важна. Залог успешного выступления — это правильно подобранный материал, мы ехали с удачной, выгодно подчёркивающей особенности голоса, Данила песней. К тому же она подходила под тематику Студвесны этого года: она о человеке, о его чувствах и переживаниях. Данил передал все эмоции на 100%, к нам подходили ребята из делегации, просто зрители, нам писали, что после номера Данилы всё тело было в мурашках. Это успех! — уверена Наталья Брит.

Напомним, в прошлом году Данила Костриков завоевал звание лауреата II степени фестиваля "Российская студенческая весна".