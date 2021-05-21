Магазин ТГУ.STORE будет работать на укрепление бренда вуза

С 24 мая в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) открывается стационарный магазин корпоративной продукции ТГУ.STORE. Продавать в нем будут оригинальные сувениры с символикой опорного вуза, а также товары собственного производства от Центра урбанистики, Центра мозаики ТГУ и института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ. В ближайшее время запустят онлайн-версию магазина в Инстаграм и в "ВКонтакте".
Работать ТГУ.STORE будет на первом этаже учебно-лабораторного корпуса вуза (УЛК, ул. Белорусская, 16в). Здесь уже установлены витрины и представлены в основном канцелярские товары (блокноты, ежедневники, записные книжки, ручки), брелоки, значки.
Директор центра по работе с выпускниками, развитию партнерства и фандрайзингу Тольяттинского госуниверситета Мария Сахарова рассказала, что ТГУ.STORE будет достаточно мобильным. Торговая точка в корпусе УЛК станет основной, но при проведении культурно-массовых мероприятий (после снятия ограничений, связанных с пандемией), а также в период приемной кампании ТГУ.STORE станет "передвигаться" по территории кампуса университета: торговая точка временно будет переезжать в холл главного корпуса ТГУ на 1 или на 2 этаже.
- Благодаря появлению магазина корпоративной продукции, мы популяризируем бренд Тольяттинского госуниверситета, делаем его еще более узнаваемым. Кроме того, возможность приобретать товары с символикой вуза позволит объединить сообщества студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников и партнеров ТГУ. Для выпускников это возможность сохранить память об альма-матер, о студенческих годах. Для гостей вуза, приезжающих на конференции, форумы, это шанс получить уникальный подарок в память о пребывании в ТГУ, - подчеркивает Мария Сахарова.
Ассортимент магазина будет постоянно дополняться и обновляться. Уже сейчас свои эксклюзивные товары готовы предоставлять Центр урбанистики (открытки, стикеры, пакеты, значки, календари с символикой Тольятти), Центр мозаики (картины и мозаичные панно, кружки, магниты), институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства (картины, ювелирные украшения). В продажу поступит и съедобная продукция. К примеру, на кафедре "Технологии производства пищевой продукции и организация общественного питания" ТГУ студенты создают пряники ручной работы с оригинальным дизайном (в том числе 3D-пряники) по старинным рецептам. В перспективе партнеры университета готовы поставлять для ТГУ.STORE фруктовые снеки и чипсы - для полезного перекуса во время перемен.
Стоит отметить, что 1% от продажи любой продукции через ТГУ.STORE будет перечисляться в эндаумент-фонд Тольяттинского госуниверситета. То есть в какой-то мере каждый покупатель будет вносить свою лепту в развитие опорного вуза, его подразделений и различных проектов.
Каталог продукции в скором времени появится на официальных страницах ТГУ.STORE в Инстаграм (@tgu.store) и в "ВКонтакте". В сентябре станет доступной покупка онлайн. В планах - организовать доставку по Тольятти, а также по России службами курьерской доставки.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.