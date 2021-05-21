Магазин ТГУ.STORE будет работать на укрепление бренда вуза

С 24 мая в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) открывается стационарный магазин корпоративной продукции ТГУ.STORE. Продавать в нем будут оригинальные сувениры с символикой опорного вуза, а также товары собственного производства от Центра урбанистики, Центра мозаики ТГУ и института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ. В ближайшее время запустят онлайн-версию магазина в Инстаграм и в "ВКонтакте".

Работать ТГУ.STORE будет на первом этаже учебно-лабораторного корпуса вуза (УЛК, ул. Белорусская, 16в). Здесь уже установлены витрины и представлены в основном канцелярские товары (блокноты, ежедневники, записные книжки, ручки), брелоки, значки.

Директор центра по работе с выпускниками, развитию партнерства и фандрайзингу Тольяттинского госуниверситета Мария Сахарова рассказала, что ТГУ.STORE будет достаточно мобильным. Торговая точка в корпусе УЛК станет основной, но при проведении культурно-массовых мероприятий (после снятия ограничений, связанных с пандемией), а также в период приемной кампании ТГУ.STORE станет "передвигаться" по территории кампуса университета: торговая точка временно будет переезжать в холл главного корпуса ТГУ на 1 или на 2 этаже.

- Благодаря появлению магазина корпоративной продукции, мы популяризируем бренд Тольяттинского госуниверситета, делаем его еще более узнаваемым. Кроме того, возможность приобретать товары с символикой вуза позволит объединить сообщества студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников и партнеров ТГУ. Для выпускников это возможность сохранить память об альма-матер, о студенческих годах. Для гостей вуза, приезжающих на конференции, форумы, это шанс получить уникальный подарок в память о пребывании в ТГУ, - подчеркивает Мария Сахарова.

Ассортимент магазина будет постоянно дополняться и обновляться. Уже сейчас свои эксклюзивные товары готовы предоставлять Центр урбанистики (открытки, стикеры, пакеты, значки, календари с символикой Тольятти), Центр мозаики (картины и мозаичные панно, кружки, магниты), институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства (картины, ювелирные украшения). В продажу поступит и съедобная продукция. К примеру, на кафедре "Технологии производства пищевой продукции и организация общественного питания" ТГУ студенты создают пряники ручной работы с оригинальным дизайном (в том числе 3D-пряники) по старинным рецептам. В перспективе партнеры университета готовы поставлять для ТГУ.STORE фруктовые снеки и чипсы - для полезного перекуса во время перемен.

Стоит отметить, что 1% от продажи любой продукции через ТГУ.STORE будет перечисляться в эндаумент-фонд Тольяттинского госуниверситета. То есть в какой-то мере каждый покупатель будет вносить свою лепту в развитие опорного вуза, его подразделений и различных проектов.

Каталог продукции в скором времени появится на официальных страницах ТГУ.STORE в Инстаграм (@tgu.store) и в "ВКонтакте". В сентябре станет доступной покупка онлайн. В планах - организовать доставку по Тольятти, а также по России службами курьерской доставки.