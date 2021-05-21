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Спорт

На участие в Олимпиаде претендуют 39 самарских спортсменов

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кандидатами на участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио являются 39 самарских спортсменов, еще восемь претендуют на участие в Паралимписйских играх. Такая информация была озвучена в четверг, 20 мая, на заседании коллегии министерства спорта Самарской области.

На коллегии были подведены итоги 2020 г. и обозначены приоритеты развития отрасли физкультуры и спорта региона.

Заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, открывая заседание коллегии, отметил, что в связи с распространением короновирусной инфекции отрасль спорта, как и все другие, в минувшем году столкнулась с многочисленными сложностями.

"Хочу отметить работу министерства спорта региона, всех спортивных учреждений и организаций. И, конечно, всех специалистов отрасли, тренеров и спортсменов, которые после долгого перерыва без привычного тренировочного процесса смогли вернуться в строй и продолжили достойно представлять честь Самарской области и России на соревнованиях самого высокого уровня, - подчеркнул Александр Фетисов. - Сегодня наша ключевая задача - создавать новые условия для привлечения жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом. А это поддержка массового спорта, развитие доступной инфраструктуры спорта. Об этом говорил губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров в своем послании".

Доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 34% в 2017 г. до 45,4% в 2020 году. Среди детей и молодежи она составляет 90,1%. За минувший год министерством спорта региона совместно с профильными спортивными федерациями было проведено 630 спортивных и физкультурных мероприятий с учетом всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В составы сборных команд России входили 786 спортсменов региона. На международных и всероссийских соревнованиях спортсменами Самарской области в 2020 году было завоевано 926 медалей.

На социальную поддержку спортсменов и тренеров в 2020 г. было направлено 108,5 млн руб.: 528 спортсменов получали ежемесячную стипендию губернатора Самарской области, 263 спортсмена - поощрение за успешные выступления на соревнованиях, 60 человек - пожизненную стипендию губернатора.

На 1 января 2021 г., за три года реализации комплекса ГТО, нормативы выполнили 45 тыс. жителей  области (на золотой знак - 18,9 тысяч, серебро - 16,9 тысяч, бронзу - 9,1 тысяча человек).

В минувшем году в Самарской области в рамках национального проекта "Демография" было построено и реконструировано 33 спортивных объекта.

"Хочу поблагодарить всех специалистов нашей отрасли - несмотря на все ограничения и трудности, вы продолжали работать на благо самарского спорта. Нам есть чем гордиться, - заявил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. - Задачи на 2021 год определены: поддержка детско-юношеского и массового спорта, повышение числа жителей, регулярно занимающихся спортом, строительство спортобъектов и повышение их доступности для населения, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений, дальнейшая работа по внедрению комплекса ГТО".

Он отметил, что выполнение этих задач также входит в Стратегию развития спорта в России, которая базируется на том, что у каждого жителя России должны быть равные возможности для занятий физической культурой и спортом, возможности вести здоровый образ жизни.

"Согласно Стратегии, к 2030 году 70% россиян должны заниматься спортом на регулярной основе. К концу этого года наше министерство должно разработать план мероприятий по реализации Стратегии в Самарской области. Это будет комплексный документ, который станет основой дальнейшего развития сферы физической культуры и спорта в Самарской области", - сообщил министр.

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