Самарская область получит дополнительные средства на реконструкцию детской инфекционной больницы

Инициатива Дмитрия Азарова об ускоренном софинансировании строительства детской инфекционной больницы поддержана правительством РФ.

Правительство России утвердило выделение регионам дополнительных средств из федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

"Мы ускорим строительство современных клиник, центров и других учреждений в различных регионах России, в том числе детских и онкологических больниц в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, в республиках Коми и Тыва и в Забайкальском крае. Для этого перераспределим свыше 1,8 млрд руб., которые уже предусмотрены в трехлетнем бюджете", - подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин.

Этим решением нашему региону существенно увеличена федеральная поддержка на реконструкцию ГБУЗ "Самарская областная детская инфекционная больница". Также удовлетворено ходатайство главы региона о выделении средств уже в этом году, поскольку ранее финансирование из бюджета страны было запланировано только на 2022 и 2023 годы.

Вместо ранее запланированных 65,6 млн руб. в 2022 году уже в этом региону будет выделено 147,4 млн рублей. При этом 446 млн и 560,7 млн руб. Самарская область получит в последующие два года, соответственно.

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет приоритетное внимание развитию системы здравоохранения региона. Это одна из ключевых задач, поставленных руководителем области в послании депутатам Самарской губернской думы. И в ближайшей перспективе кабинету министров и главам муниципалитетов предстоит сконцентрироваться на достижении поставленных целей по этому направлению.

Напомним, в Самарской области подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения до 2025 года.

"Уже в ближайшие три года на ее финансирование планируется выделить 7,5 миллиарда рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, комплектование кадрами", - подчеркнул Дмитрий Азаров во время оглашения послания.

В 2021-2023 годах запланировано строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе областной столицы и реконструкция поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Кроме того, предполагается начать возведение лечебных учреждений на 1000 посещений в смену в Волжском районе и в Кинеле.

До конца 2023 года запланировано строительство модульных зданий для размещения пяти клинико-диагностических отделений, семи врачебных амбулаторий, десяти офисов врача общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также будет произведен капремонт целого ряда учреждений.

Приоритетом останется и борьба с вирусными инфекциями. Уже в этом году завершится возведение нового инфекционного корпуса во второй Сызранской больнице, летом откроются новые корпуса для пациентов с коронавирусом в областной больнице им. В.Д.Середавина и в Тольяттинской ГКБ №5.

Такого результата удалось добиться благодаря совместным усилиям главы региона и членов федерального парламента. Значительную поддержку в продвижении региональной инициативы оказал депутат от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский.

"Наша областная больница считается одной из лучших в России по лечению и спасению жизней детей. Еще одно подтверждение этому - героическая работа врачей в условиях пандемии коронавируса. Огромное количество маленьких пациентов вместе с их заболевшими родителями были спасены, вылечены от этой тяжелой болезни, - подчеркнул парламентарий. - Вопрос о реконструкции больницы и строительстве нового корпуса стоял давно. Губернатор поручил как можно скорее начать строительство. Однако федеральная поддержка была выделена только на следующий год. Тогда мы обратились с письмом на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о переносе софинансирования на этот год, учитывая большую значимость. По поручению губернатора я обсудил этот вопрос в Минфине РФ. В итоге нам удалось добиться хорошего результата - софинансирование из федерального бюджета не только выделено на этот год, но и увеличено суммарно на этот и следующий год более чем в девять раз. Это позволит в сжатые сроки провести реконструкцию больницы, построить новый корпус на 100 мест, обеспечить для врачей и маленьких пациентов самые комфортные условия".