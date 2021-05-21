Экосистема "Жигулевской долины" признана одной из лучших инновационных практик страны

Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема "Жигулевской долины".

В ТОП-3 лучших практик также включены московский технопарк "Калибр" и технопарк "ТехноСпарк" из подмосковного Троицка. Своим практическим опытом лидеры поделились на вебинаре, посвященном коммерциализации деятельности промышленных технопарков, который состоялся в онлайн-формате.

Задачи реализации инновационного потенциала местных разработчиков и увеличения числа проектов в сфере высоких технологий возложены на региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова.

В мероприятии, посвященном деятельности промышленных технопарков, приняли участие более 30 представителей инновационной деятельности России.

"Жигулевская долина" продолжает подтверждать лидирующие позиции в области развития инноваций в регионах. Главное наше отличие от коммерческих технопарков, развивающихся в столице, - экосистемный подход к инновациям. За счет государственного управления под эгидой министерства экономического развития Самарской области нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели - стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом", - отметил директор ГАУ "ЦИК "СО" - управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.