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Экономика и бизнес

Илон Маск: "Не каждая американская ракета до космоса долетит"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты Самарского университета Даниил Вельможин и Данил Гаврилов приняли участие в онлайн-марафоне "Новое знание" и пообщались со своим американским коллегой, миллиардером-ракетостроителем Илоном Маском. Именно его организаторы интернет-марафона пригласили в качестве одного из спикеров масштабного проекта. Почти час атаковали заокеанского гостя своими вопросами российские школьники и студенты.

Самарцы такую возможность не упустили. Ведь они сами - участники студенческого конструкторского бюро "RocketLav" при Самарском университете. И даже стали лауреатами премии Национального космического агентства Франции CNES. Поэтому и спросили у Маска самарцы о самом важном - следит ли основатель компаний Tesla и SpaceX за успехами их американских однокашников, тоже увлекающихся созданием любительских моделей ракет. И видит ли пользу милллиардер-конструктор в таком увлечении молодых россиян и американцев. Ведь сегодняшние экспериментальные разработки студентов и даже школьников завтра вполне могут стать космическими стартапами.

Отвечая самарцам, Илон Маск первым делом признался, что восхищается достижениями советских и российских ученых. Которые, собственно, и проложили человечеству дорогу в Космос. Второе признание было еще более откровенным:

- Я считаю, легко создать новую ракету, но тяжелее достичь орбиты, - сказал основатель компании SpaceX.

На этом Илон Маск не остановился.

- Уважаю тех людей, которые разрабатывают технику, способную выйти в космос. Да, мы присматриваем себе специалистов в SpaceX из таких студенческих команд, - сказал он.

Полную версию беседы Илона Маска с самарскими студентами, а также вступления других спикеров можно посмотреть на онлайн-площадке марафона.

Сразу скажем - вопросов миллиардеру было задано множество. И он отвечал на них прямо и по существу. Делился своими мыслями о ракетостроении, о развитии космических программ, изучении человеческого мозга. Углублялся в устройство реактивных двигателей, рассказывал о планах сотрудничества с Россией. А вот в том, что он инопланетянин, Илон Маск так и не признался. Хотя у него и спросили об этом.

Сегодня своими знаниями, наблюдениями, опытом и мировоззрением поделятся также и другие яркие спикеры онлайн марафона "Новые знания".

На сайте марафона marathon.znanierussia.ru/#schedule можно ознакомиться с полной программой главной образовательной площадки страны. Марафон продлится до 22 мая включительно.

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