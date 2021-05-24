Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку

В течение месяца тольяттинцы и гости города смогут зайти на территорию творчества Тольяттинского государственного университета (ТГУ). 29 мая начинает работу всероссийская выставка современного искусства "Территория творчества СтARTап-студия". Участие в ней примут преподаватели и выпускники института изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ИЗОиДПИ), а также центра дизайна архитектурно-строительного института ТГУ.
29 мая открывается Всероссийская выставка современного искусства "Территория творчества СтARTап-студия". На ней будет представлено искусство известных в России художников-педагогов и выпускников ТГУ. Экспозиция откроется сразу на двух площадках в Музее актуального реализма и в главном корпусе опорного ТГУ. Выставка уникальна не только широкой географией участников, но и разноплановостью представленных работ: живопись, скульптура, графика и ювелирные изделия.
"Территория творчества СтARTап-студия" приурочена сразу к двум важным событиям — 70-летию высшего образования в Тольятти и 170-летию Самарской губернии.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.