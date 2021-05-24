СКС отказались от многомиллионных претензий к "Авиакору"

ООО "Самарские коммунальные системы" (СКС) отказалось от требований к ОАО "Авиакор - авиационный завод" в сумме 743,7 млн руб., следует из мирового соглашения сторон.

Напомним, СКС обратились с несколькими исками к заводу, потребовав в общей сложности свыше 800 млн руб. за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Основные превышения нормативов выявлены по кадмию. Также в сточных водах "Авиакора" нашли сухой остаток, сульфаты, ионы аммония, нитрит-ионы, фосфаты, железо, сульфиды, алюминий, медь, никель, свинец, цинк, хром. Проблему сточных вод завода в СКС связывали с неэффективной работой локальных очистных сооружений, установленных на "Авиакоре".

На прошлой неделе суд утвердил мировое соглашение, согласно которому "Самарские коммунальные системы" отказались от претензий в размере 743,7 млн рублей. С чем связано такое решение в компании оперативно не смогли дать ответ. "Авиакор" в свою очередь обязался до конца 2024 г. выплатить СКС 100 млн рублей.