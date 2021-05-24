СКС отказались от многомиллионных претензий к "Авиакору"

ООО "Самарские коммунальные системы" (СКС) отказалось от требований к ОАО "Авиакор - авиационный завод" в сумме 743,7 млн руб., следует из мирового соглашения сторон.
Напомним, СКС обратились с несколькими исками к заводу, потребовав в общей сложности свыше 800 млн руб. за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.
Основные превышения нормативов выявлены по кадмию. Также в сточных водах "Авиакора" нашли сухой остаток, сульфаты, ионы аммония, нитрит-ионы, фосфаты, железо, сульфиды, алюминий, медь, никель, свинец, цинк, хром. Проблему сточных вод завода в СКС связывали с неэффективной работой локальных очистных сооружений, установленных на "Авиакоре".
На прошлой неделе суд утвердил мировое соглашение, согласно которому "Самарские коммунальные системы" отказались от претензий в размере 743,7 млн рублей. С чем связано такое решение в компании оперативно не смогли дать ответ. "Авиакор" в свою очередь обязался до конца 2024 г. выплатить СКС 100 млн рублей.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?