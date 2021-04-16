СКС требуют сотни миллионов с "Авиакора" за грязные стоки

ООО "Самарские коммунальные системы" (СКС) обратилось в арбитражный суд с несколькими исками к ОАО "Авиакор - авиационный завод" о взыскании платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Самое крупное требование — на сумму 645,5 млн руб. — сложилось на основании результатов отбора проб сточных вод в декабре 2018 года. "Концентрации тяжелых металлов в пробах сточных вод данного абонента в несколько тысяч раз превышают нормативы, установленные приложением №5 Постановления Правительства №644", — уточнили в СКС.

Другой иск на 198,2 млн руб. "Авиакору" предъявлен за сбросы в январе 2019 года. В производстве арбитражного суда находится еще несколько заявлений "Самарских коммунальных систем" на меньшие суммы. Несколько дел компания уже выиграла.

Как рассказали в СКС, основные превышения нормативов выявлены по кадмию. Также в сточных водах "Авиакора" нашли сухой остаток, сульфаты, ионы аммония, нитрит-ионы, фосфаты, железо, сульфиды, алюминий, медь, никель, свинец, цинк, хром. Проблему сточных вод завода в СКС связывают с неэффективной работой локальных очистных сооружений, установленных на "Авиакоре".

Напомним, вопрос восстановления или строительства локальных очистных сооружений на крупных предприятиях региона главный управляющий директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков поднимал на недавнем заседании комитета губдумы. Депутаты пообещали подумать над проблемой и запланировали разработать соответствующие строительные нормы.