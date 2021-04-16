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Экология Общество

СКС требуют сотни миллионов с "Авиакора" за грязные стоки

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарские коммунальные системы" (СКС) обратилось в арбитражный суд с несколькими исками к ОАО "Авиакор - авиационный завод" о взыскании платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Фото: пресс-служба авиационного завода "Авиакор"

Самое крупное требование — на сумму 645,5 млн руб. — сложилось на основании результатов отбора проб сточных вод в декабре 2018 года. "Концентрации тяжелых металлов в пробах сточных вод данного абонента в несколько тысяч раз превышают нормативы, установленные приложением №5 Постановления Правительства №644", — уточнили в СКС.

Другой иск на 198,2 млн руб. "Авиакору" предъявлен за сбросы в январе 2019 года. В производстве арбитражного суда находится еще несколько заявлений "Самарских коммунальных систем" на меньшие суммы. Несколько дел компания уже выиграла.

Как рассказали в СКС, основные превышения нормативов выявлены по кадмию. Также в сточных водах "Авиакора" нашли сухой остаток, сульфаты, ионы аммония, нитрит-ионы, фосфаты, железо, сульфиды, алюминий, медь, никель, свинец, цинк, хром. Проблему сточных вод завода в СКС связывают с неэффективной работой локальных очистных сооружений, установленных на "Авиакоре".

Напомним, вопрос восстановления или строительства локальных очистных сооружений на крупных предприятиях региона главный управляющий директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков поднимал на недавнем заседании комитета губдумы. Депутаты пообещали подумать над проблемой и запланировали разработать соответствующие строительные нормы.

Городские очистные канализационные сооружения являются биологическими. В основу процедуры очистки заложено обезвреживание сточных вод путем реакции с активным илом. Содержащиеся в нем бактерии нейтрализуют отдельные загрязнители. Превышение нормативов качества и состава стоков ведет к неэффективности очистки, ухудшению качества и даже к гибели обитателей активного ила. В этом случае владелец очистных сооружений вынужден затрачивать дополнительные средства на обезвреживание стоков, восстановление качества ила, восстановление систем очистки.

Очистка сверхнормативных сбросов абонентов от промышленных предприятий обходится СКС значительно дороже, чем очистка сточных вод, поступающих от населения. Наиболее крупные нарушители: АО "Авиакор-авиационный завод" ОАО "Авиаагрегат", ПАО "Гидроавтоматика", ПАО ОДК "Кузнецов".

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