В Самарской области предлагают сделать обязательными локальные очистные сооружения

Депутаты Самарской губернской думы планируют разработать строительные нормы для локальных очистных сооружений на предприятиях региона. Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля, на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Главный управляющий директор ООО "Самарских коммунальных систем" Владимир Бирюков отметил необходимость строительства локальных очистных сооружений. По его словам, сегодня все стоки от предприятий, в том числе больниц, идут неочищенными прямо в Волгу.

"Никакие меры компаниями для этого не принимаются. Надо решать вопрос финансирования строительства локальных очистных сооружений на объектах здравоохранения", — предложил он депутатам.

В процессе обсуждения выяснилось, что лишь единицы компаний в Самарской области (около пяти предприятий) строят локальные сооружения. Депутаты напомнили, что этот вопрос уже поднимался пару лет назад, тогда же были даны соответствующие поручения администрации Самары, но с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Парламентарий Алексей Степанов привел в пример Татарстан, а также Москву, где ввели территориальные строительные нормы и ужесточили правила для застройщиков.

"Например, в Москве нельзя построить АЗС без очистных сооружений, нельзя ввести ТЦ, каким бы великим человеком ты ни был. А у нас почему-то можно. Это глобальная проблема, без сомнений, ее нужно поднимать. Мясокомбинаты, молокозаводы сливают сточные воды почти без очистки. Рекам Кинель, Усе, Соку наносится непоправимый экологический ущерб", — посетовал депутат.

По его мнению, с предприятиями надо проводить масштабную работу, привлекать специализированные компании, ученых, представителей минздрава и минэнерго, специалистов Роспотребнадзора, ОНФ.

"Нужно развивать свои территориальные строительные нормы (ТСН). Есть общие правила для России, от 1984 года, но сейчас они морально устарели. Наша задача — защитить экологию Самарской области", — отметил Алексей Степанов, предложив создать комиссию по созданию и утверждению ТСН.

В ответ на это министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов отметил, что готов включиться в совместную работу по разработке норм, выйти с инициативой по включению соответствующих статей расходов в областной бюджет.

Участники заседания решили изучить опыт регионов, где работают эти нормы, а после комитету будут переданы соответствующие поручения.

Также Алексей Степанов выразил опасения и по озвученным Александром Мордвиновым планам на текущий год относительно строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений в нескольких муниципальных районах региона.

По словам министра, в рамках реализации федерального проекта, направленного на снижение объемов загрязненных сточных вод, отводимых в реку, из 29 предусмотренных регионом мероприятий 21 будет реализовано за счет бюджетных средств, одно — за счет бюджетных средств с привлечением внебюджетных источников (реконструкция системы обеззараживания очистных сточных вод на ГОКС Самара, — станция УФ-обеззараживания и биологическая и механическая очистка по УФ-обеззараживанию) и семь — полностью за счет внебюджетных источников.

"По итогам 2020 года было реализовано пять мероприятий, четыре объекта из которых ввели в эксплуатацию в прошлом году, и один стал переходящим — станция ультрафиолета (ГОКС Самары). Мы перевыполнили план по целевому показателю "Введенные мощности" на 517%, — сообщил министр. — Окончательная информация о достигнутых показателях появится после 1 мая, когда оформят официальную статистику на федеральном уровне".

Он также сообщил, что за прошлый год не успели освоить часть федеральных средств — 78 млн рублей. Они были заморожены до 1 апреля, сейчас их разморозили и перевели заказчику.

"Было много причин, связанных с невыполнением данного объекта — по станции доочистки. Это и пандемия, но, в основном, — изменения проектных решений", — сообщил он.

По словам его содокладчика, замруководителя департамента городского хозяйства и экологии мэрии Самары Олега Ивахина, в ходе реализации проекта столкнулись с рядом сложностей.

"Выяснилось, что проектировщик не предусмотрел все нюансы по примыканию к камере № 2, она у нас рабочая, — сообщил Олег Ивахин. — Пришлось заходить по двум решениям опять на экспертизу, 25 ноября мы получили положительное заключение, но до конца года не удалось завершить реконструкцию. Заключено дополнительное соглашение с подрядчиком — МП "Самараводоканал" до 30 июня".

Он также отметил, что сегодня станция УФ-обеззараживания почти готова. "К концу недели мы готовы провести пуско-наладку, а до 25 апреля завершить благоустройство территории", — заключил Ивахин.

По словам Александра Мордвдинова, в 2021 г., в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" начато восемь мероприятий. Это реконструкция очистных сооружений в селе Солнечная Поляна, в Новокуйбышевске, в Отрадном, в Нефтегорске, в Кинеле (пос. Лебель) и в пгт. Усть-Кинельский, строительство очистных сооружений в Похвистнево и пос. Новокашпирский в Сызрани. Общая стоимость реализации — более 3,6 млрд рублей. Из этой суммы на 2021 г. предусмотрено 2,6 млрд рублей. Оставшиеся средства будут освоены в 2022 году.

"Вызывают опасения планы на 2021–2022 годы ввиду объективной сложности реализации. Дело в том, что проекты на 2022–2023 гг. были подготовлены еще в 2018–2019 годы. С тех пор вырос курс доллара и евро, материалы на 70% поднялись в цене. У меня основные вопросы по Новокуйбышевску, так как там очень много покупного оборудования, по Солнечной поляне. Денег может не хватить", — предположил Алексей Степанов.

Также депутаты предложили вносить в черный список проектные компании, за которыми потом приходится переделывать работу.