Спикеры Открытых дней Directum поделились практикой цифровизации в России и Казахстане

25 докладов о цифровых трендах и кейсах цифровизации представили эксперты на масштабной онлайн-конференции компании Directum и партнеров. Участие приняли более 1000 человек — они первыми узнали о новейших технологиях для повышения эффективности бизнес-процессов.

В 2021 году обозначился новый тренд цифровизации компаний — стремление к синергии информационных решений. Недостаточно просто выбрать инструменты под определенные задачи или процесс — для максимального эффекта все технологии должны органично вписаться в единую ИТ-инфраструктуру.

Конференция "Открытые дни Directum" презентовала синергетический эффект ИТ-решений в единой экосистеме и стратегии развития продуктов вендора. Спикеры вместе с участниками обсуждали вопросы HR, бухгалтерии и искусственного интеллекта в бизнес-процессах.

HR-процессы

Докладчики HR-секции рассказали о трендах и технических решениях для эффективного управления отпусками, сервисными заявками, начисления зарплаты и оперативного ознакомления штата с документами. Собственным опытом кадровой цифровизации поделились:

"Монʼдэлис Русь": как подключить 1000 сотрудников к КЭДО и что нужно учесть перед стартом проекта;

Югорский НИИ ИТ: к каким результатам привела полная цифровизация кадровых процессов.

Эксперт из Российского союза промышленников и предпринимателей рассказала, на какие нюансы в трудовом законодательстве стоит обратить внимание при организации КЭДО.

Одной из самых обсуждаемых тем в бизнес-сообществе — эксперименту Минтруда — была посвящена дискуссия экспертов из PepsiCo, Nexign Team и Мечел. На правах участников они поделились инсайтами с эксперимента и подвели промежуточные итоги перехода на электронный кадровый документооборот (КЭДО).

Цифровая бухгалтерия

В секции Цифровая бухгалтерия обсуждали использование искусственного интеллекта в бухгалтерском документообороте и особенности организации цифрового финансового архива. С докладами выступили представители компаний:

"Подружка": как за счет обработки входящих счетов с помощью искусственного интеллекта высвободить по 3-4 часа бухгалтера в день;

Jotun Paints: об ускорении на 80% процессов согласования командировок и авансовых отчетов;

"Джонсон и Джонсон": как сэкономили 119 рабочих дней в году благодаря единому финансовому архиву и интеграции всех информационных систем компании.

Спикер из ФНС поделился подробностями концепции развития цифрового b2b и b2g документооборота в России.

Must have

Доклады третьей секции раскрыли кейсы применения AI-решений в базовых бизнес-процессах — управлении договорами, ОРД, делопроизводстве. Спикеры рассказали, как за счет цифровизации повысили эффективность и сократили расходы на внутренние процессы:

Roche Diabetes Care Rus: согласование договоров за 1-3 дня и исключение риска заключения контрактов с неблагонадежными контрагентами;

Red Wind: упорядоченное управление договорными и финансовыми документами, организационно-распорядительный документооборот и конфиденциальное делопроизводство;

"ЭкоСтройРесурс": цифровизация делопроизводства, договорной работы, организационно-распорядительного документооборота. Контроль исполнения тысяч обращений граждан в месяц.

Digital Qazaqstan

Во второй день конференции опытом цифровизации делились представители бизнес-сообщества Казахстана. О подводных камнях проектов и эффектах внедрения рассказали:

KAZ Minerals: результаты проекта цифровизации документооборота в одной из крупнейших компаний по производству меди в Казахстане;

Kazakhstan Petrochemical Industries Inc: полная цифровизация внутреннего документооборота, перевод 200 сотрудников на новый уровень электронного взаимодействия с помощью agile-методологии;

МФО KMF: эффективное взаимодействие в компании с территориально распределенной структурой. Цифровизация кадровых процессов. Особенности адаптации системы под специфичные потребности.

Если вы не смогли поучаствовать, но хотели бы подробнее изучить опыт представленных компаний, вы можете запросить материалы трансляций на сайте мероприятия.

Ждем вас в следующем году на "Открытых днях Directum 2022"!