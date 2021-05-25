В Тольяттинском художественном музее выставили сотни колокольчиков

В Тольяттинском краеведческом музее открылась выставка "Звонкая история" (6+).

Московский коллекционер Лариса Михайловна Францек передала в дар музею коллекцию декоративных колокольчиков 19 — 21 вв. На выставке представлена почти вся коллекция, в которой 541 колокольчик.

Выставка стала результатом проекта "От чистого сердца", победившего в конкурсе "Практики личной филантропии и альтруизма" Благотворительного фонда В. Потанина. Проект направлен на популяризацию и продвижение традиций альтруизма и меценатства в области музейной деятельности.

Гостей выставки встречают цитаты известных людей о благотворительности, видеозаписи интервью с благотворителями музея, в которых они рассказывают, почему выбрали для себя эту стезю. 524 колокольчика сопровождаются картотекой.

Выставка "Звонкая история" открыта в музейном депозитарии (ул. Баныкина, 14), где также представлены коллекции мебели, звуко- и телевоспроизводящей техники из фондов Тольяттинского краеведческого музея.