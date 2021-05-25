Из Самары на Кипр будет летать больше рейсов

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Ларнаку (Кипр).

С 26 мая к полетам из Самары на данном направлении приступает авиакомпания AzurAir. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по средам. Полеты выполняются на самолетах Boeing 757-200.

Воздушное судно вылетает из Ларнаки в 01:45, посадка в Самаре запланирована на 06:25.Отправление из Самары — в 08:35, прибытие на Кипр — в 11:35.Продолжительность полета составит4 часа.

С начала мая еженедельные полеты на данном направлении осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии".