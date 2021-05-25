Из Самары на Кипр будет летать больше рейсов

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Ларнаку (Кипр).
С 26 мая к полетам из Самары на данном направлении приступает авиакомпания AzurAir. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по средам. Полеты выполняются на самолетах Boeing 757-200.
Воздушное судно вылетает из Ларнаки в 01:45, посадка в Самаре запланирована на 06:25.Отправление из Самары — в 08:35, прибытие на Кипр — в 11:35.Продолжительность полета составит4 часа.
С начала мая еженедельные полеты на данном направлении осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии".
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.