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Экономика и бизнес

Из Самары на Кипр будет летать больше рейсов

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Ларнаку (Кипр).

С 26 мая к полетам из Самары на данном направлении приступает авиакомпания AzurAir. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по средам. Полеты выполняются на самолетах Boeing 757-200.

Воздушное судно вылетает из Ларнаки в 01:45, посадка в Самаре запланирована на 06:25.Отправление из Самары — в 08:35, прибытие на Кипр — в 11:35.Продолжительность полета составит4 часа.

С начала мая еженедельные полеты на данном направлении осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии".

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