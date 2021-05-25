Платежная система "Таможенная карта" в I квартале 2021 года отмечает рост оборотов таможенных платежей

Аналитики "Таможенной карты" (входит в группу банка "Открытие") отмечают опережающий рост таможенных платежей в импорте отраслей "электроника и электротовары", "продовольственная продукция" и "непродовольственные товары". Лидером по оборотам по-прежнему является автомобильная отрасль.
Согласно оборотам клиентов-импортеров платежной системы "Таможенная карта", импорт легковых автомобилей в I квартале 2021 года увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля автопрома в общем объеме оборотов по импорту составила 32,2%. Отраслевой рост импорта обусловлен стабилизацией глобальных цепочек поставок, постепенным восстановлением рынка, а физические объемы импорта в первые три месяца текущего года закрыли образовавшийся в 2020 году дефицит на рынке автомобилей.
Второе место по оборотам таможенных платежей в I квартале 2021 года занимают электроника и электротовары. Объем оборотов увеличился на 45% от цифр 2020 года. Сохранение лидерских позиций автопрома и электроники ожидаемо и закономерно: аналитики "Таможенной карты" считают, что этому способствуют высокий спрос и планомерный рост цен на товары данных сегментов.
По итогам I квартала также заметным был рост оборотов таможенных платежей в сегментах "продовольственная продукция" и "непродовольственные товары": он составил 16%. Однако доли этих отраслей в общем объеме оборотов платежей по итогам квартала уменьшились на 1 п.п. и 1,4 п.п., соответственно. Уменьшение доли при росте объемов денежных перечислений обусловлено волатильностью рубля, повлиявшей на весь импорт в целом. Вместе с тем эксперты наблюдают восстановление покупательского спроса как на рынке "продовольственной продукции", так и на рынке "непродовольственных товаров", что побудило представителей компаний-импортеров нарастить поставки на территорию РФ.
Также аналитики "Таможенной карты" отмечают существенный рост оборотов в отрасли "медицина и фармацевтика" (+76%), что свидетельствует о восстановлении товарного потока и успешном внедрении системы маркировки лекарственных препаратов.
"Итоги первого квартала текущего года подтвердили наши прогнозы в части постепенного восстановления российской экономики и роста объемов импорта. Рост доли платежной системы "Таможенная карта" в общем объеме таможенных платежей, которая составила 15,2%, свидетельствует о доверии бизнеса к компании и о востребованности сервисов, запускаемых нами в рамках цифровой трансформации", - отметил генеральный директор "Таможенной карты" Андрей Возмилов.
"Таможенная карта" - российская национально значимая платежная система, первый оператор таможенных платежей в России. Для участников ВЭД мы предлагаем сервисы онлайн-оплаты таможенных платежей и декларирования, которые доступны круглосуточно. Предоставляем бесплатный сервис по декларированию товаров "Онлайн декларант". Наша стратегия предусматривает переход к мультисервисной модели, включающей в себя широкий спектр услуг для участников ВЭД. Аналитики "Таможенной карты" на постоянной основе следят за изменениями рынка и ключевыми трендами. Оценка рынка и оперативное реагирование на запросы клиентов, исходя из их потребностей, служат приоритетными направлениями для компании как при разработке новых продуктов, так и при модификации действующей продуктовой линейки. www.customscard.ru
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.