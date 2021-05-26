ХК "Лада" получил от ЦСКА нападающего Илью Чабана

Хоккейный клуб "Лада" и ЦСКА произвели обмен: нападающий молодежной команды "Красная Армия" Илья Чабан отправляется в Тольятти. Взамен клуб из Москвы получил денежную компенсацию.

Нападающий Чабан сезон 2020/21 начал в "Академии Михайлова", где в 21 матче набрал 12 (9+3) очков. Вторую половину сезона Илья отыграл в "Красной Армии", за 13 матчей в регулярном чемпионате он забросил 2 шайбы, а в 3 матчах плей-офф отдал 1 результативную передачу.