С 7 июня из Самары возобновятся рейсы в Геленджик

С 7 июня к полетам на направлении Самара - Геленджик приступает авиакомпания NordStar.
Полеты в Геленджик будут выполняться еженедельно по понедельникам. Время вылета из Самары - в 16:20, прибытие в Геленджик - в 18:10.
Обратный рейс запланирован на 19:10, прибытие в Самару - в 22:30. Полеты выполняются на воздушных судах Boeing 737-800.
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