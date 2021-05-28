У экосистемы инноваций "Жигулевская долина" появилось представительство в Китае

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Онлайн-соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве оператора инновационной деятельности Самарской области ГАУ "ЦИК СО" и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) состоялось на Международной инвестиционной торговой онлайн-выставке. На мероприятие были приглашены дипломатические представители и предприятия стран ШОС, Японии, Кореи и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Благоприятный деловой климат в регионе создается в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

18 мая текущего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к жителям региона и депутатам, где озвучил трехлетние итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области - Стратегии лидерства. Важным направлением стратегии лидерства служит повышение инвестиционной привлекательности региона и, как следствие, улучшение качества жизни населения. "Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", - отмечал глава региона.

"Китай - традиционный экономический партнер России и Самарской области. Провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров региона, а по объему экспорта Китай занимает седьмое место, что говорит о взаимовыгодном и эффективном взаимодействии двух сторон. Создание представительства "Жигулевской долины" в демонстрационной зоне ШОС - это новый шаг в развитии наших экономических взаимоотношений, новые возможности для резидентов технопарка: потенциальные партнеры из стран, входящих в организацию, и рынок сбыта", - отметил Дмитрий Богданов.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана 20 лет назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время членами ШОС также являются Индия и Пакистан. Общая численность населения стран ШОС - около 3,5 млрд человек, что составляет практически половину населения планеты. Одна из главных задач ШОС - развитие экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия. Демонстрационная зона ШОС расположена в городе Циндао, провинция Шандунь.

Вопрос создания демонстрационной зоны в ШОС обсуждался на онлайн-совещании с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, которое прошло в начале марта. Впоследствии состоялось онлайн-подписание меморандума о сотрудничестве.

"В основе подписанного соглашения между Шанхайской организацией сотрудничества и управляющей компанией технопарка "Жигулевская долина" ГАУ "ЦИК СО" лежит не только взаимовыгодное партнерство в экономической сфере, но и полноценный симбиоз инноваций через международное сотрудничество и технологии. Создание совместных международных групп, работающих на развитие инновационной синергии между странами, поможет нам генерировать свои идеи и стартапы на одну из крупнейших в мире торговых площадок и популяризировать высокотехнологичные проекты из технопарка "Жигулевская долина" и нашего Самарского региона", - отметил директор ГАУ ЦИК СО, технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

В ближайшее время будет создана международная рабочая группа для проработки информации об инновационных проектах, перспективных треках сотрудничества и потенциальной организации ряда взаимных бизнес-миссий.