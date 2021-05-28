У экосистемы инноваций "Жигулевская долина" появилось представительство в Китае

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Онлайн-соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве оператора инновационной деятельности Самарской области ГАУ "ЦИК СО" и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) состоялось на Международной инвестиционной торговой онлайн-выставке. На мероприятие были приглашены дипломатические представители и предприятия стран ШОС, Японии, Кореи и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Благоприятный деловой климат в регионе создается в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".
18 мая текущего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к жителям региона и депутатам, где озвучил трехлетние итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области - Стратегии лидерства. Важным направлением стратегии лидерства служит повышение инвестиционной привлекательности региона и, как следствие, улучшение качества жизни населения. "Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", - отмечал глава региона.
"Китай - традиционный экономический партнер России и Самарской области. Провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров региона, а по объему экспорта Китай занимает седьмое место, что говорит о взаимовыгодном и эффективном взаимодействии двух сторон. Создание представительства "Жигулевской долины" в демонстрационной зоне ШОС - это новый шаг в развитии наших экономических взаимоотношений, новые возможности для резидентов технопарка: потенциальные партнеры из стран, входящих в организацию, и рынок сбыта", - отметил Дмитрий Богданов.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана 20 лет назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время членами ШОС также являются Индия и Пакистан. Общая численность населения стран ШОС - около 3,5 млрд человек, что составляет практически половину населения планеты. Одна из главных задач ШОС - развитие экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия. Демонстрационная зона ШОС расположена в городе Циндао, провинция Шандунь.
Вопрос создания демонстрационной зоны в ШОС обсуждался на онлайн-совещании с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, которое прошло в начале марта. Впоследствии состоялось онлайн-подписание меморандума о сотрудничестве.
"В основе подписанного соглашения между Шанхайской организацией сотрудничества и управляющей компанией технопарка "Жигулевская долина" ГАУ "ЦИК СО" лежит не только взаимовыгодное партнерство в экономической сфере, но и полноценный симбиоз инноваций через международное сотрудничество и технологии. Создание совместных международных групп, работающих на развитие инновационной синергии между странами, поможет нам генерировать свои идеи и стартапы на одну из крупнейших в мире торговых площадок и популяризировать высокотехнологичные проекты из технопарка "Жигулевская долина" и нашего Самарского региона", - отметил директор ГАУ ЦИК СО, технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.
В ближайшее время будет создана международная рабочая группа для проработки информации об инновационных проектах, перспективных треках сотрудничества и потенциальной организации ряда взаимных бизнес-миссий.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.