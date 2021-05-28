В ОЭЗ "Тольятти" откроется новый завод по выпуску автокомпонентов

В пятницу, 28 мая, на заседании экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" была одобрена заявка нового резидента. Инвестор намерен открыть на площадке ОЭЗ завод по окраске и сборке широкого ассортимента автокомпонентов. Потенциальный резидент планирует вложить в проект 1,2 млрд руб. и создать порядка 140 рабочих мест.
"Позиции в ОЭЗ "Тольятти" автокомпонентных производств традиционно сильны. Сюда их привлекают не только налоговые привилегии, но и непосредственная близость к АВТОВАЗу, и кадровый потенциал города. Сегодня здесь реализуют проекты компании из разных стран - Германии, Франции, Испании, Турции, Нидерландов, Японии и России. Предприятия поставляют продукцию не только внутри страны, но и активно осваивают международные рынки, что соответствует задачам нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Новый инвестор усилит существующий кластер ОЭЗ по производству комплектующих для автопредприятий. Сегодня в этом направлении работают пять резидентов особой экономической зоны: ООО "Нобель Автоматив Русиа" (топливопроводы, стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений), ООО "Сие Аутомотив Рус" (алюминиевые детали для двигателей), ООО "Атсумитек Тойота Цусе Рус" (переключатели для коробок передач), ООО "Хай-Лекс Рус" (тросы управления для коробок передач, парковочного тормоза, открывания багажника) и ООО "Эдша Тольятти" (дверные петли, багажники, ограничители дверей).
В этом году на инвестплощадке будет запущена первая очередь российской "дочки" французской Faurecia - ООО "Форесия автомобильные решения".
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.