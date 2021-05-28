16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Корпорацию развития Самарской области возглавил экс-вице-мэр Самары Игорь Кондрусев Новые инвесторы ОЭЗ "Тольятти" создадут более 1300 рабочих мест Собственники спорткомплекса на Красной Глинке пытаются оформить землю без торгов В Самарской области малый бизнес привлекут к развитию индустрии гостеприимства Продукцию самозанятых отберут для представительских нужд Самарской области

Экономическая политика Экономика и бизнес

В ОЭЗ "Тольятти" откроется новый завод по выпуску автокомпонентов

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 375
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 мая, на заседании экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" была одобрена заявка нового резидента. Инвестор намерен открыть на площадке ОЭЗ завод по окраске и сборке широкого ассортимента автокомпонентов. Потенциальный резидент планирует вложить в проект 1,2 млрд руб. и создать порядка 140 рабочих мест.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Позиции в ОЭЗ "Тольятти" автокомпонентных производств традиционно сильны. Сюда их привлекают не только налоговые привилегии, но и непосредственная близость к АВТОВАЗу, и кадровый потенциал города. Сегодня здесь реализуют проекты компании из разных стран - Германии, Франции, Испании, Турции, Нидерландов, Японии и России. Предприятия поставляют продукцию не только внутри страны, но и активно осваивают международные рынки, что соответствует задачам нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Новый инвестор усилит существующий кластер ОЭЗ по производству комплектующих для автопредприятий. Сегодня в этом направлении работают пять резидентов особой экономической зоны: ООО "Нобель Автоматив Русиа" (топливопроводы, стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений), ООО "Сие Аутомотив Рус" (алюминиевые детали для двигателей), ООО "Атсумитек Тойота Цусе Рус" (переключатели для коробок передач), ООО "Хай-Лекс Рус" (тросы управления для коробок передач, парковочного тормоза, открывания багажника) и ООО "Эдша Тольятти" (дверные петли, багажники, ограничители дверей).

В этом году на инвестплощадке будет запущена первая очередь российской "дочки" французской Faurecia - ООО "Форесия автомобильные решения".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

Анатолий Дмитриев 12 января 2018 16:40 Участников стратегической операции "Анадырь" освободят от транспортного налога

Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6