Александр Зажигалкин рассказал о взаимодействии стартапов с ОАО "РЖД"

27 мая Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и StartupSamara провели онлайн-семинар "Взаимодействие инновационных проектов с РЖД". Экспертом выступил начальник центра инновационного развития ОАО "РЖД" Александр Зажигалкин, он познакомил участников с инструментами и техниками быстрого запуска пилота с Российскими железными дорогами, а также ответил на вопросы.

Главной задачей мероприятия было рассказать основателям инновационных компаний о возможностях, проблемах и барьерах взаимодействия стартапов с РЖД, о том, как выстроить оптимальные алгоритмы взаимодействия с транспортной монополией. Участники узнали, как устроена инфраструктура ОАО "РЖД" и об инструментах для реализации инновационных проектов: едином окне инноваций, партнерских программах, системе софинансирования инноваций, региональных инновационных площадках, корпоративном акселераторе и практике открытых запросов.

"В 2020 году Куйбышевская железная дорога, Правительство Самарской области и компания YellowRockets впервые в России разработали и запустили программу поддержки стартапов, готовых к пилотным проектам на железной дороге. Этот прецедент очень важен для нас, ведь шансы запустить пилотный проект намного выше, если у стартапа есть поддержка со стороны региональных или федеральных институтов развития или партнеров ОАО "РЖД". В этом смысле опыт Самарской области бесценен — в прошлом году 9 проектов получили в сумме 16 млн руб. на тестовые внедрения. В 2021 году в Самарской области конкурс объявлен во второй раз и уже тиражируется в России — реализация программы софинансирования планируется в Мордовии. Кроме того, на Горьковской и Дальневосточной дорогах обсуждаются перспективы проведения подобного конкурса" — подчеркнул Александр Зажигалкин.

Важную часть программы онлайн-семинара заняло также обсуждение основных факторов, благодаря которым инновационный проект сможет начать работу с ОАО "РЖД". Среди главных условий Александр Зажигалкин отметил: