Самарским предпринимателям расскажут, как получить кредит под залог интеллектуальной собственности

В российской экономике затраты на научные и опытно-конструкторские работы традиционно записываются в себестоимость готовой продукции. В то же время в Европе и США новые технологии и знания конвертируются в нематериальные активы, повышают капитализацию, уменьшают себестоимость и увеличивают прибыль компаний. 3 июня приглашенные эксперты расскажут всем желающим, как интеллектуальная собственность может выступить залогом при кредитовании компании.
Спикерами выступят региональный директор департамента региональных программ АО "МСП Банк" Владимир Лаухин и генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина.
Эксперты разберут, как малому и среднему бизнесу использовать интеллектуальную собственность в качестве залога, если материальных активов нет или не хватает.
На вебинаре участники обсудят требования к предпринимателям, которые хотят взять кредит под залог интеллектуальной собственности. Эксперты расскажут, в каком случае бизнес может использовать интеллектуальную собственность для обеспечения кредита.
Онлайн-семинар организован Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, оператор — StartupSamara.
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