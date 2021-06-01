"Лада" продлила контракты с тремя хоккеистами

ХК "Лада" продлил контракты с тремя хоккеистами.
Клуб договорился о новом контракте с нападающим Никитой Свинцицким. Срок соглашения - один сезон.
Заключен новый контракт с защитником Иваном Воробьевым на два сезона и согласовал продление контракта с нападающим Артемом Артемовым на один сезон.
Защитник Воробьев в сезоне 2020/21 сыграл за "Ладу" в 33 матчах, набрав 16 (4+12) очков. Нападающий Свинцицкий в сезоне 2020/21 набрал 12 (5+7) очков в 45 матчах за "Ладу". Нападающий Артемов в сезоне 2020/21 сыграл за "Ладу" в 34 матчах, набрав 12 (8+4) очков.
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