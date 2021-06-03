Дмитрий Азаров: "Президент оказывает поддержку проекту строительства моста через Волгу"

В четверг, 3 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума было подписано крупное соглашение о совместной реализации проекта "Строительство Обхода Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай.

О важности проекта свидетельствует тот факт, что при подписании соглашения в режиме видеоконференцсвязи присутствовал президент РФ Владимир Путин. Соглашение подписано между Евразийским банком развития и АО "ДСК "АВТОБАН" в присутствии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подписи под документом поставили председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и генеральный директор АО "ДСК "АВТОБАН" Алексей Андреев.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии подписания, подчеркнул: "Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа - Западный Китай".

Владимир Путин поблагодарил участников форума за работу и выразил надежду на то, что Россия не только уверенно выйдет из сложной ситуации, в которой оказался весь мир, но и достигнет новых рубежей.

"У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство РФ делало и будет делать все для того, чтобы вас поддержать", - подчеркнул президент Российской Федерации.

Дмитрий Азаров напомнил, что проект начал реализовываться благодаря поддержке президента, который в 2018 году, посетив Самарскую область, дал положительную резолюцию на инициативу Дмитрия Азарова о строительстве мостового перехода и внесении изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

"Нам удалось доказать, что именно через Самарскую область оптимально проходить международному транспортному маршруту. Президент дал поручение, были внесены изменения в транспортную стратегию. Дальше, не дожидаясь полного 100% государственного финансирования, выстроили модель государственно-частного партнерства. Это уникальный проект, который отмечен сегодня даже Организацией Объединенных Наций, - сообщил Дмитрий Азаров. - Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость этого проекта как для России, так и для межгосударственного сотрудничества, для развития целого ряда регионов. Конечно, этот проект для нас является флагманским. Проект, на который сегодня равняются другие регионы, находится в центре нашего внимания".

Подписанное соглашение стало еще одним шагом для финансового обеспечения строительства. На данный момент техническая готовность объекта составляет уже 23%. Руководство региона уверено в том, что к концу года эта цифра составит более 40%.

"Это большая напряженная работа. В том числе с банковским пулом, который обеспечивает финансирование проекта. Очень важна поддержка правительства Российской Федерации. Мы заявили проект во фронтальную стратегию опережающего инфраструктурного развития и, рассчитываю, получим поддержку", - подчеркнул губернатор.

Значимость проекта в масштабах страны отметили участники соглашения Алексей Андреев и Николай Подгузов. "Международный транспортный коридор Европа - Западный Китай, частью которого является обход Тольятти - самый амбициозный проект развития российской транспортной инфраструктуры. Прямое соединение двух стремительно растущих мировых экономик - Китая и Западной Европы - включает Россию в один из самых влиятельных транспортных коридоров, - прокомментировал генеральный директор АО "ДСК "Автобан" Алексей Андреев. - Уверен, что благодаря работе в одной команде с такими надежными партнерами, как ЕАБР, инвестиционный проект "Обход Тольятти" будет выполнен с безупречным качеством и в срок".

"Наш банк планомерно реализует проект транспортного коридора Европа - Западный Китай. Уверен в дальнейшем успешном партнерстве с "АВТОБАНОМ", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Напомним, проект "Строительство Обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай реализуется на основе принципов государственно-частного партнерства и предусматривает строительство автомобильной дороги с мостом через Волгу общей протяженностью 99,3 км, в том числе протяженность моста - 3,7 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с М-5 "Урал".

Создание новой четырехполосной автомагистрали позволит наполовину сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.