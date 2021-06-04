"Вместе в цифровое будущее": в Поволжье определены победители регионального этапа конкурса журналистов

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. В этом году конкурс для региональных журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился десятый раз в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и Группой "Интерфакс".
Победителями и призерами признаны
в номинации "Печатная пресса":
- Валерий Браун (Нижегородская область, деловой журнал National Business, работа Как открывали глаза компьютерам),
- Ольга Туманская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал "Татарстан", работа Счастье из будущего),
- Олеся Бондаревская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал "Татарстан", работа Беспилотник вызывали?);
в номинации "Радио и ТВ":
- Ирина Локтева (Республика Татарстан, Телепрограмма "Мастера", выпуск "Виртуальная и дополненная реальность",
- Дарья Паскарюк (Чувашская Республика, ГТРК "Чувашия", сюжет Кулинарная 3D-лаборатория),
- Эдуард Истомин (Ульяновская область, ГТРК "Волга", сюжет В Ульяновске запустят серийное производство умных домофонов);
в номинации "Интернет-СМИ":
- Станислав Шахов (Республика Башкортостан, агентство "Башинформ", работа Хочешь, я и тебя сосчитаю?),
- Диляра Галеева (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", работа Барьеры от ФСБ и нелегальный импорт: почему в России так мало разработчиков игр на приставки),
- Мария Шилова (Удмуртская Республика, сетевое издание IZHLIFE, работа Ижевский школьник создал умный браслет для больных эпилепсией);
в номинации "Социальные медиа":
- Алексей Лисовицкий (Самарская обл., "Голографика", От цифровой России к цифровой Земле: интервью с сооснователем Arcona Ильей Коргузаловым),
- Александр Харитонов (Саратовская область, некоммерческий проект "НастройСам", Мошенники в Инстаграм - что делать и куда жаловаться?!),
- Анна Матвеева (Республика Марий Эл, Instagram, В путешествие с одним телефоном на инвалидной коляске? Легко!).
Из 482 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл - 9,17 из 10 - заслужила работа Валерия Брауна.
Валерий Браун, главный редактор журнала National Business (Нижний Новгород):
"В конкурсе "Вместе в цифровое будущее" я участвую не первый год. Не скрою, мне приятно, что жюри конкурса в этом году отметило мою статью "Как открывали глаза компьютерам". Я писал ее с особым удовольствием, поскольку это статья - не только о технологиях, но и об очень увлеченных и креативных людях. Все они мои земляки, нижегородцы, все окончили радиофизический факультет Нижегородского университета имени Лобачевского. Они разработали важнейшие для человечества технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Их разработки использованы более чем в четырех миллиардах устройств по всему миру. Для написания материала нужно было взять интервью у шестерых респондентов, один из которых живет и работает в США, другой - в Китае, еще один - в Сингапуре... Несколько лет назад провести онлайн-интервью не представлялось возможным. Сейчас же мы попросту пообщались несколько часов во время видеоконференции. Поэтому я хочу поблагодарить всех причастных к созданию нашего цифрового настоящего".
Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":
"Дружескими встречами по всему Поволжью традиционно завершается региональный этап ежегодного конкурса "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее". Мы говорим слова искренней благодарности каждому за интерес к новым технологиям и умение писать просто и доступно о сложном, ориентируясь на людей. В этом году к проекту примкнуло рекордное количество участников из ПФО - 243! Надеюсь, в следующем году с компанией вместе в цифровое будущее отправится еще больше журналистов и блогеров".
Наибольшее количество материалов представили на конкурс журналисты из Татарстана, Нижнего Новгорода, Самары и Ижевска. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" - 184 работы.
Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в начале июня. Победители конкурса отправятся на остров Сахалин, который активно развивается как цифровой регион.
Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса smi.rt.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!