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"Вместе в цифровое будущее": в Поволжье определены победители регионального этапа конкурса журналистов

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. В этом году конкурс для региональных журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился десятый раз в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и Группой "Интерфакс".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Победителями и призерами признаны

в номинации "Печатная пресса":

  1. Валерий Браун (Нижегородская область, деловой журнал National Business, работа Как открывали глаза компьютерам),
  2. Ольга Туманская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал "Татарстан", работа Счастье из будущего),
  3. Олеся Бондаревская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал "Татарстан", работа Беспилотник вызывали?);

в номинации "Радио и ТВ":

  1. Ирина Локтева (Республика Татарстан, Телепрограмма "Мастера", выпуск "Виртуальная и дополненная реальность",
  2. Дарья Паскарюк (Чувашская Республика, ГТРК "Чувашия", сюжет Кулинарная 3D-лаборатория),
  3. Эдуард Истомин (Ульяновская область, ГТРК "Волга", сюжет В Ульяновске запустят серийное производство умных домофонов);

в номинации "Интернет-СМИ":

  1. Станислав Шахов (Республика Башкортостан, агентство "Башинформ", работа Хочешь, я и тебя сосчитаю?),
  2. Диляра Галеева (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", работа Барьеры от ФСБ и нелегальный импорт: почему в России так мало разработчиков игр на приставки),
  3. Мария Шилова (Удмуртская Республика, сетевое издание IZHLIFE, работа Ижевский школьник создал умный браслет для больных эпилепсией);

в номинации "Социальные медиа":

  1. Алексей Лисовицкий (Самарская обл., "Голографика", От цифровой России к цифровой Земле: интервью с сооснователем Arcona Ильей Коргузаловым),
  2. Александр Харитонов (Саратовская область, некоммерческий проект "НастройСам", Мошенники в Инстаграм - что делать и куда жаловаться?!),
  3. Анна Матвеева (Республика Марий Эл, Instagram, В путешествие с одним телефоном на инвалидной коляске? Легко!).

Из 482 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл - 9,17 из 10 - заслужила работа Валерия Брауна.

Валерий Браун, главный редактор журнала National Business (Нижний Новгород):

"В конкурсе "Вместе в цифровое будущее" я участвую не первый год. Не скрою, мне приятно, что жюри конкурса в этом году отметило мою статью "Как открывали глаза компьютерам". Я писал ее с особым удовольствием, поскольку это статья - не только о технологиях, но и об очень увлеченных и креативных людях. Все они мои земляки, нижегородцы, все окончили радиофизический факультет Нижегородского университета имени Лобачевского. Они разработали важнейшие для человечества технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Их разработки использованы более чем в четырех миллиардах устройств по всему миру. Для написания материала нужно было взять интервью у шестерых респондентов, один из которых живет и работает в США, другой - в Китае, еще один - в Сингапуре... Несколько лет назад провести онлайн-интервью не представлялось возможным. Сейчас же мы попросту пообщались несколько часов во время видеоконференции. Поэтому я хочу поблагодарить всех причастных к созданию нашего цифрового настоящего".

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Дружескими встречами по всему Поволжью традиционно завершается региональный этап ежегодного конкурса "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее". Мы говорим слова искренней благодарности каждому за интерес к новым технологиям и умение писать просто и доступно о сложном, ориентируясь на людей. В этом году к проекту примкнуло рекордное количество участников из ПФО - 243! Надеюсь, в следующем году с компанией вместе в цифровое будущее отправится еще больше журналистов и блогеров".

Наибольшее количество материалов представили на конкурс журналисты из Татарстана, Нижнего Новгорода, Самары и Ижевска. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" - 184 работы.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в начале июня. Победители конкурса отправятся на остров Сахалин, который активно развивается как цифровой регион.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса smi.rt.

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