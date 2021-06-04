Появилась визуализация агропромпарка в Тольятти

Министерство строительства Самарской области опубликовало презентацию развития микрорайона "Треугольник" в Тольятти.

Проектом предусмотрена застройка земель "золотого треугольника" в границах трех шоссе - Обводного, Хрящевского и Южного. Сформированные земельные участки отнесены к ТОСЭР "Тольятти".

На территории "Треугольника" планируется реализация второго этапа скоростной железнодорожной ветки Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти с размещением транспортно-пересадочного узла.

Здесь же должны появиться логистический центр на 210,6 тыс. кв. м, агропромпарк (156,3 тыс. кв. м), научно-образовательный и торгово-выставочный центры, гостиничный комплекс, концертный зал и ботанический сад.

В агропромпарке предлагается организовать производство сухого молока, круп, муки, макаронных изделий, растительного масла, первичную переработку мяса, переработку картофеля в крахмал, пекарню. Кроме того, здесь, возможно, появятся овощехранилище, линия упаковки овощей, фруктов и ягод, их консервация. В числе сопутствующих видов деятельности называются фирменные магазины, кафе и рестораны здорового питания.

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