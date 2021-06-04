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Девелопмент Строительство и недвижимость

Появилась визуализация агропромпарка в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области опубликовало презентацию развития микрорайона "Треугольник" в Тольятти.

Фото: http://www.minstroy.samregion.ru

Проектом предусмотрена застройка земель "золотого треугольника" в границах трех шоссе - Обводного, Хрящевского и Южного. Сформированные земельные участки отнесены к ТОСЭР "Тольятти".

На территории "Треугольника" планируется реализация второго этапа скоростной железнодорожной ветки Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти с размещением транспортно-пересадочного узла.

Здесь же должны появиться логистический центр на 210,6 тыс. кв. м, агропромпарк (156,3 тыс. кв. м), научно-образовательный и торгово-выставочный центры, гостиничный комплекс, концертный зал и ботанический сад.

В агропромпарке предлагается организовать производство сухого молока, круп, муки, макаронных изделий, растительного масла, первичную переработку мяса, переработку картофеля в крахмал, пекарню. Кроме того, здесь, возможно, появятся овощехранилище, линия упаковки овощей, фруктов и ягод, их консервация. В числе сопутствующих видов деятельности называются фирменные магазины, кафе и рестораны здорового питания.

Научно-образовательный центр
Конгресс-холл
Гостиница

Гид потребителя

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

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вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

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Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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