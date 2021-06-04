Появилась визуализация агропромпарка в Тольятти

Министерство строительства Самарской области опубликовало презентацию развития микрорайона "Треугольник" в Тольятти.
Проектом предусмотрена застройка земель "золотого треугольника" в границах трех шоссе - Обводного, Хрящевского и Южного. Сформированные земельные участки отнесены к ТОСЭР "Тольятти".
На территории "Треугольника" планируется реализация второго этапа скоростной железнодорожной ветки Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти с размещением транспортно-пересадочного узла.
Здесь же должны появиться логистический центр на 210,6 тыс. кв. м, агропромпарк (156,3 тыс. кв. м), научно-образовательный и торгово-выставочный центры, гостиничный комплекс, концертный зал и ботанический сад.
В агропромпарке предлагается организовать производство сухого молока, круп, муки, макаронных изделий, растительного масла, первичную переработку мяса, переработку картофеля в крахмал, пекарню. Кроме того, здесь, возможно, появятся овощехранилище, линия упаковки овощей, фруктов и ягод, их консервация. В числе сопутствующих видов деятельности называются фирменные магазины, кафе и рестораны здорового питания.
Последние комментарии
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.