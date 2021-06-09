Текущие темпы прививочной кампании в Самарской области недостаточны

Во вторник, 8 июня, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

В сравнении с предыдущей неделей показатели по ОРВИ и внебольничной пневмонии продолжают снижаться (на 7,8% и 11,6%, соответственно). При этом, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, внебольничных пневмоний почти в три раза меньше, а ОРВИ - вдвое больше.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова подчеркнула: при таких показателях тенденцию к снижению напряженности эпидемиологической ситуации нельзя назвать стабильной, для этого должно пройти еще несколько недель. Она акцентировала внимание: текущие темпы прививочной кампании недостаточны.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, прививку сделали более чем 427 тысяч человек. Чтобы к началу осени, когда начнется эпидсезон, сформировался коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту. В 2021 г. в регионе не выявлено ни одного случая гриппа.

Не все муниципалитеты пока справляются с задачей вакцинации от коронавирусной инфекции.

Дмитрий Азаров еще раз напомнил: это зона ответственности местных властей. Главы городов и районов должны быть глубоко погружены в тему, а не отрабатывать ее формально. Необходимо продолжать разъяснительную работу, убеждать людей. "Чем ближе к осеннему периоду, тем сложнее нам будет эту работу проводить. Еще раз подчеркну: нужно делать это вдумчиво и системно", - резюмировал губернатор.