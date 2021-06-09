Текущие темпы прививочной кампании в Самарской области недостаточны

Во вторник, 8 июня, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
В сравнении с предыдущей неделей показатели по ОРВИ и внебольничной пневмонии продолжают снижаться (на 7,8% и 11,6%, соответственно). При этом, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, внебольничных пневмоний почти в три раза меньше, а ОРВИ - вдвое больше.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова подчеркнула: при таких показателях тенденцию к снижению напряженности эпидемиологической ситуации нельзя назвать стабильной, для этого должно пройти еще несколько недель. Она акцентировала внимание: текущие темпы прививочной кампании недостаточны.
По информации министерства здравоохранения Самарской области, прививку сделали более чем 427 тысяч человек. Чтобы к началу осени, когда начнется эпидсезон, сформировался коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту. В 2021 г. в регионе не выявлено ни одного случая гриппа.
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей вакцинации от коронавирусной инфекции.
Дмитрий Азаров еще раз напомнил: это зона ответственности местных властей. Главы городов и районов должны быть глубоко погружены в тему, а не отрабатывать ее формально. Необходимо продолжать разъяснительную работу, убеждать людей. "Чем ближе к осеннему периоду, тем сложнее нам будет эту работу проводить. Еще раз подчеркну: нужно делать это вдумчиво и системно", - резюмировал губернатор.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966