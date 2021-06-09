Самарский вуз вошел в рейтинг лучших в мире по версии QS

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва улучшил свои позиции в глобальном рейтинге QS World University Rankings 2022. За год университет переместился из группы 591-600 в список вузов, разделивших 581-590 места.

Всемирный рейтинг университетов, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, включает более тысячи вузов. QS использует шесть показателей для составления рейтинга: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.

Основной прирост Самарского университета им. Королева в рейтинге зафиксирован экспертами исследования по показателю "доля иностранных студентов". Несмотря на пандемию коронавируса, количество зарубежных абитуриентов, которые выбирают для получения высшего образования Россию и Самарский университет им. Королева, продолжает расти.

Сейчас в вузе свыше 1100 иностранных обучающихся (бакалавры, слушатели, аспиранты) более чем из 70 стран. Занятия для них проходят как на русском, так и на иностранных языках. Университет реализует программы двойных дипломов, продолжает проведение летних и зимних школ, ориентированных на англоязычных иностранных студентов из университетов топ-400.

По мнению Владимира Богатырева, ректора Самарского университета им. Королева, иностранных студентов привлекает в первую очередь качество образования, которое позволяет им строить успешную карьеру в любой стране мира, будь то гуманитарная или инженерная траектория.

"Коллективом университета сформулирован девиз - "Космос для жизни". Стратегией университета планируется создание центров компетенций в этой сфере - это Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе. Они будут базироваться на опыте авторитетных научных школ университета, которые на протяжении многих лет дают высококлассное образование в области самолето- и ракетостроения. Эти центры компетенций будут взаимодействовать с российскими частными компаниями, работающими в космической отрасли: они смогут проводить сертифицированные испытания сверхлегких и легких ракет-носителей, микро- и наноспутников, а также делать необходимые экспертизы и расчеты траекторий полета. Также они могут взять на себя разработку специального программного обеспечения для космической техники, проведение испытаний, конструкторско-технологические работы, прием и обработку геоданных", - пояснил Владимир Богатырев.

Также ректор отметил, что последовательный рост в одном из авторитетных рейтингов планеты QS World University Rankings был бы невозможен без участия Самарского университета им. Королева в Проекте "5-100".

"Задача выхода на международный рынок образования мотивировала нас на глобальные системные преобразования внутри университета. Как следствие, эти изменения были отмечены экспертами ведущих рейтинговых агентств. За четыре года в рейтинге QS World University Rankings мы поднялись из группы 800-1000 в группу 581-590 лучших вузов планеты. На этом мы не останавливаемся - университет работает над стратегией развития до 2030 года, которая станет основой для заявки в программе стратегического академического лидерства "Приоритет - 2030". А это значит, что нам предстоит работать над повышением качества образования в соответствии с лучшими мировыми практиками", - заключил Владимир Богатырев.

В общей сложности в рейтинг вошли 48 российских вузов. Федеральные СМИ отмечают, что за всю историю рейтинга это рекордное количество среди университетов РФ. Лишь три страны обгоняют Россию по числу: Китай (58), Великобритания (90) и США (177).