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Образование Общество

Самарский вуз вошел в рейтинг лучших в мире по версии QS

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва улучшил свои позиции в глобальном рейтинге QS World University Rankings 2022. За год университет переместился из группы 591-600 в список вузов, разделивших 581-590 места.

Всемирный рейтинг университетов, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, включает более тысячи вузов. QS использует шесть показателей для составления рейтинга: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.

Основной прирост Самарского университета им. Королева в рейтинге зафиксирован экспертами исследования по показателю "доля иностранных студентов". Несмотря на пандемию коронавируса, количество зарубежных абитуриентов, которые выбирают для получения высшего образования Россию и Самарский университет им. Королева, продолжает расти.

Сейчас в вузе свыше 1100 иностранных обучающихся (бакалавры, слушатели, аспиранты) более чем из 70 стран. Занятия для них проходят как на русском, так и на иностранных языках. Университет реализует программы двойных дипломов, продолжает проведение летних и зимних школ, ориентированных на англоязычных иностранных студентов из университетов топ-400.

По мнению Владимира Богатырева, ректора Самарского университета им. Королева, иностранных студентов привлекает в первую очередь качество образования, которое позволяет им строить успешную карьеру в любой стране мира, будь то гуманитарная или инженерная траектория.

"Коллективом университета сформулирован девиз - "Космос для жизни". Стратегией университета планируется создание центров компетенций в этой сфере - это Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе. Они будут базироваться на опыте авторитетных научных школ университета, которые на протяжении многих лет дают высококлассное образование в области самолето- и ракетостроения. Эти центры компетенций будут взаимодействовать с российскими частными компаниями, работающими в космической отрасли: они смогут проводить сертифицированные испытания сверхлегких и легких ракет-носителей, микро- и наноспутников, а также делать необходимые экспертизы и расчеты траекторий полета. Также они могут взять на себя разработку специального программного обеспечения для космической техники, проведение испытаний, конструкторско-технологические работы, прием и обработку геоданных", - пояснил Владимир Богатырев.

Также ректор отметил, что последовательный рост в одном из авторитетных рейтингов планеты QS World University Rankings был бы невозможен без участия Самарского университета им. Королева в Проекте "5-100".

"Задача выхода на международный рынок образования мотивировала нас на глобальные системные преобразования внутри университета. Как следствие, эти изменения были отмечены экспертами ведущих рейтинговых агентств. За четыре года в рейтинге QS World University Rankings мы поднялись из группы 800-1000 в группу 581-590 лучших вузов планеты. На этом мы не останавливаемся - университет работает над стратегией развития до 2030 года, которая станет основой для заявки в программе стратегического академического лидерства "Приоритет - 2030". А это значит, что нам предстоит работать над повышением качества образования в соответствии с лучшими мировыми практиками", - заключил Владимир Богатырев.

В общей сложности в рейтинг вошли 48 российских вузов. Федеральные СМИ отмечают, что за всю историю рейтинга это рекордное количество среди университетов РФ. Лишь три страны обгоняют Россию по числу: Китай (58), Великобритания (90) и США (177).

QS World University Rankings (QS WUR) - один из наиболее авторитетных университетских рейтингов планеты. Он ежегодно составляется экспертами - британской компанией Quacquarelli Symonds. Основная цель QS WUR - помочь студентам при выборе ведущих университетов по всему миру.

Самарский университет им. Королева впервые вошел в глобальный рейтинг QS в 2017 году. Тогда он был представлен в группе 800-1000. В 2018 году Самарский университет вошел в список вузов, разделивших 701-750 места. В 2019 году поднялся в группу 651-700. В 2020 году вошел уже в число лучших вузов, разделяющих места в диапазоне 591-600.

Рейтинг QS WUR 2022 включает 1300 университетов планеты. Россия представлена 48 вузами. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в глобальный рейтинг вошли университеты из 18 регионов страны, включая Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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