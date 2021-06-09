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Банк "Открытие": тренд рынка меди задает спекулятивная активность

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На текущей неделе драйвером для действий спекулятивных участников рынка меди послужат данные об инфляции в США за май 2021 г., которые будут определять монетарную политику ФРС США. То же происходило на прошлой неделе, когда котировки меди находились под давлением прогнозов данных по рынку труда в США. Сильные данные могли стать сигналом к ужесточению монетарной политики ФРС США. В этих условиях сырьевые активы снизились в ответ на публикацию 3 июня 2021 г. данных по новым рабочим местам от ADP, оказавшихся на 50% лучше ожиданий. Цены оставались подавленными вплоть до публикации официальных данных по рынку труда 4 июня 2021 г., которые оказались хуже прогнозов и тем самым смогли придать ценам сырьевых активов импульс для восстановления потерянных позиций.

Вероятность продолжения роста котировок меди до уровней, близких к историческому максимуму ($10 734/т), остается высокой. Это происходит на фоне высокой спекулятивной активности. При этом преодолеть исторический максимум будет сложно из-за слабых данных по импорту меди в Китай и высокой производственной активности медеплавильных заводов.

По данным таможни Китая, импорт необработанной меди в страну в мае 2021 г. снизился на 8% м/м, до 445,7 тыс. т. Ранее на низкий уровень закупок в мае указывало снижение премии на складах в порту Yangshan, что продолжилось в июне 2021 г. - это может сигнализировать о дальнейшем сокращении импорта в Китай. 4 июня 2021 г. премия достигла своего исторического минимума в $28/т, снизившись в два раза с начала 2021 года.

Индекс активности медеплавильных заводов вырос в мае 2021 г. до 49,4 п. с 43,6 п. в апреле, приблизившись к 50 п., это средний уровень операционной загрузки за последние 12 месяцев.

Спекулятивное влияние на цену меди оказывают новости из Чили от BHP Group о забастовках сотрудников. Компания сообщила, что забастовка профсоюза "удаленных работников" не скажется на добыче рудников Escondida и Spence. Однако риски ограничения предложения для спекулятивных участников рынка выросли после объявления еще одним профсоюзом рудника Escondida о требовании пересмотреть условия трудового контракта.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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