Олег Горяинов расскажет о драме в нуаровых тонах Джона Брама "Медальон"

Во вторник, 15 июня, в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) пройдет четвертая встреча цикла "Кино и психоанализ". На ней состоится лекция с кинопоказом "История травмы: "Медальон" Джона Брама".

Киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов расскажет, как средствами захватывающего нуара удается воплотить на экране сложную структуру человеческой психики.

Отличительной особенностью фрейдовского психоанализа является его откровенный пессимизм. Практика, призванная помогать людям, утверждает невозможность абсолютного счастья и совершенной гармонии. Какой вообще смысл в психоанализе, если человеческая жизнь невозможна в отрыве от травматического опыта? Ответ на этот скептический вопрос прост: психоанализ - это в первую очередь инструмент познания, который обещает не безоблачное будущее, но прояснение прошлого.

Кинематограф быстро подхватил вирус "темного прошлого", который задал формат для фильмов, где загадка кроется в "детских тайнах" героев. Драма в нуаровых тонах Джона Брама "Медальон" служит прекрасной моделью для понимания такого опыта, в котором травма предопределяет нескончаемые ошибки взрослой жизни. Фильм рассказывает историю молодой женщины, производящей впечатление успешной и уверенной в себе. Но встречи с мужчинами на ее пути становятся катализатором, чтобы сделать видимым подлинное лицо героини.

Цена 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.