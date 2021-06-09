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Музеи и выставки Культура

Выставка детских рисунков "В далекой-далекой галактике…" открылась в Самаре под эгидой Радио Дача

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Второй год подряд Радио Дача совместно с МАУ "Парки города" проводят этот творческий проект.

Фото: предоставлено автором

В 2021 году тема выставки посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Всего за весь период конкурса было принято более 150 рисунков. Работы были выполнены в акварели, гуаши, акриле, пастели и смешанных техниках.

Жюри конкурса выбрало 30 лучших работ в возрастных категориях от 7 до 12 лет. Накануне Дня защиты детей состоялось торжественное награждение финалистов на главной сцене в парке имени Юрия Гагарина. Ребята получили подарки от партнеров проекта.

На сцене Радио Дача в течение дня выступили вокальные и танцевальные коллективы, прошло цирковое представление, ведущие разыграли море призов и подарков.

Все желающие могут посетить выставку "В далекой-далекой галактике…" до окончания 2021 года. Она располагается около аттракциона "Колесо обозрения".

Все конкурсные работы можно посмотреть в группе ВКонтакте Радио Дача.

Фотоотчет с награждения.

Видеоотчет.

На протяжении многих лет Радио Дача в Самаре является самой прослушиваемой радиостанцией города. Это подтверждается в том числе данными исследования от Mediascope Radio Index Самара за январь-декабрь 2020 года среди населения в возрасте 12 лет и старше. Радио Дача поддерживает традиционные семейные ценности, творческие начинания и здоровый образ жизни.

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