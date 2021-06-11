Магистранта ТГУ пригласили в "КАМАЗ-мастер"

Магистранта Тольяттинского государственного университета (ТГУ) готовы принять на работу в спортивную команду международного уровня. 5 июля студент института машиностроения (ИнМаш ТГУ) Иван Митюхин защищает магистерскую диссертацию, 9 июля он получит диплом, а затем переедет жить в Набережные Челны.
Именно там базируется единственная в России заводская команда, которая успешно представляет нашу страну в мировом автоспорте. Гонщики команды "КАМАЗ-мастер" 18 раз первыми приводили свои грузовики к финишу ралли-рейда "Дакар", и команда не намерена уступать лидирующие позиции, поэтому готовит кадры. А помогать команде "КАМАЗ-мастер" в этом будет гордость ТГУ, экс-пилот и механик студенческой команды Togliatti Racing Team Иван Митюхин. В первое время на новой работе он займется разработкой и испытанием багги, на которых учатся школьники. В дальнейшем Иван планирует сесть за руль КАМАЗа и стать полноценным участником ралли-марафона "Дакар".
"Предел моих мечтаний - это, конечно, быть пилотом, за рулем и всегда находиться в центре событий. Справляться с машиной, биться с ней, чтобы она доехала до конца, потому что, когда я перестал находиться на "Формуле", мне сны снились о том, что я борюсь с автомобилем в Италии, как это было в 2018 году. Там у нас были разногласия с машиной, но мы с ней помирились прямо на трассе и все-таки доехали до конца. Мне не хватало этих проблем, они мне приходили во сне, и я подумал, что мне это надо и я этого хочу", - говорит молодой инженер.
Получить работу мечты Ивану Митюхину помог колоссальный опыт участия в проектах команды Togliatti Racing Team. Все четыре года, пока Иван учился на бакалавриате, он пропадал в центре машиностроения ТГУ, где студенты создавали болиды, электромотоцикл и лодку с солнечными панелями. Впоследствии разработки успешно представлялись на соревнованиях всероссийского и международного уровней. Еще один пункт резюме Ивана Митюхина, на который обратили внимание работодатели из команды "КАМАЗ-мастер", - педагог дополнительного образования. Два года студент ТГУ курирует в детском технопарке "Кванториум - 63 регион" проект, передавая школьникам углубленные знания об автомобиле. Вскоре Иван продолжит эту работу уже в Республике Татарстан.
Команда ТГУ Togliatti Racing Team (TRT) - трехкратный победитель соревнований Formula Student Russia (2018, 2019, 2020 гг.). TRT занимает 195-е место в мировом рейтинге, который включает 613 команд из более чем 2000 команд Formula Student университетов всего мира. В рейтинге 11 российских команд, при этом команда ТГУ стабильно является лидером среди российских команд в мировом рейтинге.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.