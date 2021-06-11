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Образование Общество

Магистранта ТГУ пригласили в "КАМАЗ-мастер"

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Магистранта Тольяттинского государственного университета (ТГУ) готовы принять на работу в спортивную команду международного уровня. 5 июля студент института машиностроения (ИнМаш ТГУ) Иван Митюхин защищает магистерскую диссертацию, 9 июля он получит диплом, а затем переедет жить в Набережные Челны.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Именно там базируется единственная в России заводская команда, которая успешно представляет нашу страну в мировом автоспорте. Гонщики команды "КАМАЗ-мастер" 18 раз первыми приводили свои грузовики к финишу ралли-рейда "Дакар", и команда не намерена уступать лидирующие позиции, поэтому готовит кадры. А помогать команде "КАМАЗ-мастер" в этом будет гордость ТГУ, экс-пилот и механик студенческой команды Togliatti Racing Team Иван Митюхин. В первое время на новой работе он займется разработкой и испытанием багги, на которых учатся школьники. В дальнейшем Иван планирует сесть за руль КАМАЗа и стать полноценным участником ралли-марафона "Дакар".

"Предел моих мечтаний - это, конечно, быть пилотом, за рулем и всегда находиться в центре событий. Справляться с машиной, биться с ней, чтобы она доехала до конца, потому что, когда я перестал находиться на "Формуле", мне сны снились о том, что я борюсь с автомобилем в Италии, как это было в 2018 году. Там у нас были разногласия с машиной, но мы с ней помирились прямо на трассе и все-таки доехали до конца. Мне не хватало этих проблем, они мне приходили во сне, и я подумал, что мне это надо и я этого хочу", - говорит молодой инженер.

Получить работу мечты Ивану Митюхину помог колоссальный опыт участия в проектах команды Togliatti Racing Team. Все четыре года, пока Иван учился на бакалавриате, он пропадал в центре машиностроения ТГУ, где студенты создавали болиды, электромотоцикл и лодку с солнечными панелями. Впоследствии разработки успешно представлялись на соревнованиях всероссийского и международного уровней. Еще один пункт резюме Ивана Митюхина, на который обратили внимание работодатели из команды "КАМАЗ-мастер", - педагог дополнительного образования. Два года студент ТГУ курирует в детском технопарке "Кванториум - 63 регион" проект, передавая школьникам углубленные знания об автомобиле. Вскоре Иван продолжит эту работу уже в Республике Татарстан.

Команда ТГУ Togliatti Racing Team (TRT) - трехкратный победитель соревнований Formula Student Russia (2018, 2019, 2020 гг.). TRT занимает 195-е место в мировом рейтинге, который включает 613 команд из более чем 2000 команд Formula Student университетов всего мира. В рейтинге 11 российских команд, при этом команда ТГУ стабильно является лидером среди российских команд в мировом рейтинге.

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Последние комментарии

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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