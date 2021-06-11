Магистранта ТГУ пригласили в "КАМАЗ-мастер"

Магистранта Тольяттинского государственного университета (ТГУ) готовы принять на работу в спортивную команду международного уровня. 5 июля студент института машиностроения (ИнМаш ТГУ) Иван Митюхин защищает магистерскую диссертацию, 9 июля он получит диплом, а затем переедет жить в Набережные Челны.

Именно там базируется единственная в России заводская команда, которая успешно представляет нашу страну в мировом автоспорте. Гонщики команды "КАМАЗ-мастер" 18 раз первыми приводили свои грузовики к финишу ралли-рейда "Дакар", и команда не намерена уступать лидирующие позиции, поэтому готовит кадры. А помогать команде "КАМАЗ-мастер" в этом будет гордость ТГУ, экс-пилот и механик студенческой команды Togliatti Racing Team Иван Митюхин. В первое время на новой работе он займется разработкой и испытанием багги, на которых учатся школьники. В дальнейшем Иван планирует сесть за руль КАМАЗа и стать полноценным участником ралли-марафона "Дакар".

"Предел моих мечтаний - это, конечно, быть пилотом, за рулем и всегда находиться в центре событий. Справляться с машиной, биться с ней, чтобы она доехала до конца, потому что, когда я перестал находиться на "Формуле", мне сны снились о том, что я борюсь с автомобилем в Италии, как это было в 2018 году. Там у нас были разногласия с машиной, но мы с ней помирились прямо на трассе и все-таки доехали до конца. Мне не хватало этих проблем, они мне приходили во сне, и я подумал, что мне это надо и я этого хочу", - говорит молодой инженер.

Получить работу мечты Ивану Митюхину помог колоссальный опыт участия в проектах команды Togliatti Racing Team. Все четыре года, пока Иван учился на бакалавриате, он пропадал в центре машиностроения ТГУ, где студенты создавали болиды, электромотоцикл и лодку с солнечными панелями. Впоследствии разработки успешно представлялись на соревнованиях всероссийского и международного уровней. Еще один пункт резюме Ивана Митюхина, на который обратили внимание работодатели из команды "КАМАЗ-мастер", - педагог дополнительного образования. Два года студент ТГУ курирует в детском технопарке "Кванториум - 63 регион" проект, передавая школьникам углубленные знания об автомобиле. Вскоре Иван продолжит эту работу уже в Республике Татарстан.

Команда ТГУ Togliatti Racing Team (TRT) - трехкратный победитель соревнований Formula Student Russia (2018, 2019, 2020 гг.). TRT занимает 195-е место в мировом рейтинге, который включает 613 команд из более чем 2000 команд Formula Student университетов всего мира. В рейтинге 11 российских команд, при этом команда ТГУ стабильно является лидером среди российских команд в мировом рейтинге.