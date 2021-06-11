В честь Дня России ректору ТГУ вручили государственную награду

Ректору Тольяттинского государственного университета (ТГУ) вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Церемония награждения состоялась сегодня в Самаре.
Указ о награждении ректора Тольяттинского государственного университета Михаила Криштала медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени президент РФ Владимир Путин подписал 29 марта 2021 года. В документе говорится, что ректор ТГУ отмечен "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу".
Церемония награждения жителей губернии государственными наградами состоялась сегодня в Самаре и была приурочена к празднованию Дня России. Награды вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Сегодня здесь собрались представители самых разных профессий: учителя и врачи, работники промышленных предприятий, отрасли сельского хозяйства, коммунального хозяйства, деятели культуры, правоохранители, общественники, госуправленцы. Всех вас объединяет одно важное качество - дело, которому вы служите, стало вашим подлинным призванием, смыслом жизни. Каждый из вас на своем месте вносит достойный вклад в развитие нашей губернии. Вами гордится наш регион, вами гордится страна. Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд во благо Отечества", - сказал Дмитрий Азаров.
Вручая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Михаилу Кришталу, глава региона напомнил собравшимся, что вот уже два года на территории Самарской области активно работает и развивается Научно-образовательный центр "Инженерия будущего", объединивший шесть регионов.
"НОЦ, у истоков которого стоял Михаил Михайлович, по оценкам федерального правительства, показал наилучшие результаты по итогам прошлого года. Одной из важных составляющих этого успеха стало построение грамотной, научно обоснованной системы управления Научно-образовательным центром - того, что ни в одном НОЦе не смогли сделать лучше, чем мы. В основе этой системы лежали именно предложения ТГУ и Михаила Михайловича, за что я его хочу поблагодарить. Его вклад в успешное развитие НОЦ очень значим", - подчеркнул глава региона.
Михаил Криштал выступил с ответным словом: "Глубокоуважаемый Дмитрий Игоревич, глубокоуважаемые коллеги! Прежде всего, огромная благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за такую высокую оценку. Огромное спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за то, что поддержали и выдвинули на такую высокую награду. Часто говорят, что служение высшим идеалам и то, когда ты получаешь удовлетворение от того, что создаешь что-то новое, полезное другим людям, - это удел очень немногих. Я счастлив тем, что в течение многих лет работаю в коллективе именно таких людей. У нас даже есть девиз - "С ТГУ я все смогу". У меня все с ТГУ получается. Поэтому еще раз огромное спасибо. Служу России!"
Михаил Михайлович Криштал родился в 1969 году в городе Тула. В 1991 году окончил с отличием Тольяттинский политехнический институт. Доктор физико-математических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник науки и техники Российской Федерации. В 1995-2005 годах работал на различных инженерных и руководящих должностях в Научно-техническом центре ОАО "АВТОВАЗ". В 2005 году перешел в Тольяттинский государственный университет (ТГУ) на должность проректора по научно-исследовательской работе.
В 2009 году избран ректором ТГУ. В 2014 и 2019 годах абсолютным большинством голосов переизбирался на эту должность. Под руководством Михаила Криштала в 2017 году ТГУ присвоены федеральные статусы опорного университета и центра инновационного и технологического развития региона. ТГУ дважды лауреат премии правительства РФ в области качества (за 2009 и 2019 гг.). Университету дважды присваивался статус Федеральной инновационной площадки - на периоды с 2012 по 2017 годы и с 2018 по 2023 годы. ТГУ - победитель конкурса "Проектный Олимп" Аналитического центра при правительстве РФ. В 2019 году ТГУ стал соучредителем Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".
Михаил Криштал - автор и соавтор семи монографий и глав в монографиях, 30 изобретений, более чем 250 научных работ. Является членом правления Союза машиностроителей России, членом Самарского регионального Совета "СоюзМаш" и возглавляет его местное отделение в Ставропольском районе и ТГУ. Является членом правления Ассоциации инженерного образования России и возглавляет ее Тольяттинское отделение. Является членом Президиума Совета ректоров Самарской области. Возглавляет благотворительный фонд социально-культурного развития городского округа Тольятти "Духовное наследие" имени С.Ф.Жилкина.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.