В честь Дня России ректору ТГУ вручили государственную награду

Ректору Тольяттинского государственного университета (ТГУ) вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Церемония награждения состоялась сегодня в Самаре.

Указ о награждении ректора Тольяттинского государственного университета Михаила Криштала медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени президент РФ Владимир Путин подписал 29 марта 2021 года. В документе говорится, что ректор ТГУ отмечен "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу".

Церемония награждения жителей губернии государственными наградами состоялась сегодня в Самаре и была приурочена к празднованию Дня России. Награды вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Сегодня здесь собрались представители самых разных профессий: учителя и врачи, работники промышленных предприятий, отрасли сельского хозяйства, коммунального хозяйства, деятели культуры, правоохранители, общественники, госуправленцы. Всех вас объединяет одно важное качество - дело, которому вы служите, стало вашим подлинным призванием, смыслом жизни. Каждый из вас на своем месте вносит достойный вклад в развитие нашей губернии. Вами гордится наш регион, вами гордится страна. Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд во благо Отечества", - сказал Дмитрий Азаров.

Вручая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Михаилу Кришталу, глава региона напомнил собравшимся, что вот уже два года на территории Самарской области активно работает и развивается Научно-образовательный центр "Инженерия будущего", объединивший шесть регионов.

"НОЦ, у истоков которого стоял Михаил Михайлович, по оценкам федерального правительства, показал наилучшие результаты по итогам прошлого года. Одной из важных составляющих этого успеха стало построение грамотной, научно обоснованной системы управления Научно-образовательным центром - того, что ни в одном НОЦе не смогли сделать лучше, чем мы. В основе этой системы лежали именно предложения ТГУ и Михаила Михайловича, за что я его хочу поблагодарить. Его вклад в успешное развитие НОЦ очень значим", - подчеркнул глава региона.

Михаил Криштал выступил с ответным словом: "Глубокоуважаемый Дмитрий Игоревич, глубокоуважаемые коллеги! Прежде всего, огромная благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за такую высокую оценку. Огромное спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за то, что поддержали и выдвинули на такую высокую награду. Часто говорят, что служение высшим идеалам и то, когда ты получаешь удовлетворение от того, что создаешь что-то новое, полезное другим людям, - это удел очень немногих. Я счастлив тем, что в течение многих лет работаю в коллективе именно таких людей. У нас даже есть девиз - "С ТГУ я все смогу". У меня все с ТГУ получается. Поэтому еще раз огромное спасибо. Служу России!"

Михаил Михайлович Криштал родился в 1969 году в городе Тула. В 1991 году окончил с отличием Тольяттинский политехнический институт. Доктор физико-математических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник науки и техники Российской Федерации. В 1995-2005 годах работал на различных инженерных и руководящих должностях в Научно-техническом центре ОАО "АВТОВАЗ". В 2005 году перешел в Тольяттинский государственный университет (ТГУ) на должность проректора по научно-исследовательской работе.

В 2009 году избран ректором ТГУ. В 2014 и 2019 годах абсолютным большинством голосов переизбирался на эту должность. Под руководством Михаила Криштала в 2017 году ТГУ присвоены федеральные статусы опорного университета и центра инновационного и технологического развития региона. ТГУ дважды лауреат премии правительства РФ в области качества (за 2009 и 2019 гг.). Университету дважды присваивался статус Федеральной инновационной площадки - на периоды с 2012 по 2017 годы и с 2018 по 2023 годы. ТГУ - победитель конкурса "Проектный Олимп" Аналитического центра при правительстве РФ. В 2019 году ТГУ стал соучредителем Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

Михаил Криштал - автор и соавтор семи монографий и глав в монографиях, 30 изобретений, более чем 250 научных работ. Является членом правления Союза машиностроителей России, членом Самарского регионального Совета "СоюзМаш" и возглавляет его местное отделение в Ставропольском районе и ТГУ. Является членом правления Ассоциации инженерного образования России и возглавляет ее Тольяттинское отделение. Является членом Президиума Совета ректоров Самарской области. Возглавляет благотворительный фонд социально-культурного развития городского округа Тольятти "Духовное наследие" имени С.Ф.Жилкина.